Nuevo espacio de ofertas de trabajo en la web de OPEN Comunicae

jueves, 7 de febrero de 2019, 11:43 h (CET) EMPEZAMOS AHORA S.L. lanza un espacio dedicado a promover ofertas de trabajo para diferentes perfiles en su página web OPEN, empresa especializada en reparto de publicidad en toda España, y más concretamente dedicada en distribución de flyers, folletos, revistas y muestras en buzones, colocación de publicidad exterior tipo cartelería, y acciones de comunicación con promotores y azafatas, lanza dentro de su página web un apartado dedicado a ofertas de trabajo y sinergias colaborativas B2B con posibles proveedores.

La firma comercial, que pertenece a la sociedad EMPEZAMOS AHORA S.L., https://www.grupoempezamosahora.com, en continuo crecimiento y prospección nacional en España, suele recibir muchas solicitudes de trabajo que, hasta el momento, se cubrían utilizando varios vías como teléfono, email e incluso Whatsapp, de acuerdo a las tecnologías de comunicación contemporáneas. No obstante, la combinación de ellas no es siempre la mejor opción ni para los encargados de la empresa ni para los interesados, y se pensó en crear un espacio común y más concreto para el fin comentado.

Por ello, dentro de la página web de OPEN, ya se puede encontrar un espacio dedicado a ofertas de trabajo en diferentes puestos laborales de los que la empresa de reparto nacional trabaja y ofrece (según ampliación de zonas de repartos, momentos puntuales del año en el que hay más demanda o se requiere de un refuerzo para dar el servicio esperado por los anunciantes de publicidad) que, a modo de recordatorio desde la empresa indican que "son todo tipo de empresas, tanto grandes sociedades con presencia en diferentes puntos de España como empresas de barrio, franquicias, partidos políticos y entes administrativos como Ayuntamientos".

Este espacio dedicado a la posibilidad de trabajar en los diferentes puestos que se irán generando, o para la que algunos ofrecen rotación de personal y posibilidad de ocupar vacantes, es la única forma de recibir ahora solicitudes de precandidatos, y está estructurada de la siguiente manera:

Página principal : ofertas de trabajo

Reparto: ofertas de trabajo de repartidor

Proveedores: contacto para proveedores de servicios y propuestas

Administración: ofertas de trabajos administrativos

Diseño: ofertas de trabajo para diseñadores gráficos

Comercial: ofertas de trabajo para comerciales

