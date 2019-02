​Los suelos de PVC, una alternativa sostenible y práctica para la industria

Actualmente podemos disfrutar de una mayor información en cuanto a productos ecofriendly se refiere. Cada vez más la gente es consciente de que cuidar el medio ambiente es un trabajo de todos, y que sólo funcionará si lo llevamos a cabo de manera colectiva.



Más y más empresas se unen al ‘movimiento verde’ para cuidar nuestro planeta y sobre todo respetarlo, porque la conciencia social sobre el medio ambiente se ha extendido y ha mejorado mucho en los últimos años. Ciudades con menos coches y más bicis, comercio de proximidad, industrias que llevaban acabo procesos compatibles con el cuidado del medio ambiente, etc.



Son muchos los aspectos de nuestro día a día que se ven afectados por este cambio en la mentalidad colectiva hacia una vida más sostenible. Por ejemplo, afecta incluso a la instalación de suelos. Hay algunos modelos que, debido a su fabricación y posterior instalación, necesitan hacer uso de unos químicos bastante contaminantes que afectan a industrias y usuarios.



La importancia de los suelos



Cuando un suelo es instalado de manera incorrecta puede desencadenar unos problemas serios en materia de cuidado medioambiental durante su colocación y posterior uso. Un ejemplo que puede explicar esto de manera muy sencilla es cuando se instala un tipo de suelo poroso. Como consecuencia de esa característica porosa, el suelo absorbe todo lo que caiga en él. Y si hablamos de suelos en edificios industriales, entonces lo que absorbe son productos que pueden llegar a ser tóxicos para los que allí trabajen y, también, para el entorno.



Por ello, muchas empresas y negocios optan por instalar suelos más duraderos y menos peligrosos para el medio ambiente. Todos aquellos productos que poseen una capacidad no contaminante se venden mucho mejor que antes justamente por lo que comentábamos, la gente ya es consciente de la necesidad latente por cuidar nuestro planeta en todos y cada uno de los aspectos del día a día.



Suelos: alternativas ecológicas



Las opciones que actualmente encontramos en el mercado son bastante variadas:



- Suelos de corcho: de nueva generación y poco extendidos, se trata de un suelo con grandes propiedades antialergénicas. Además tiene un mantenimiento muy fácil y es de larga duración, exactamente entre 10 y 30 años de durabilidad.



- Suelos de linóleo: es el resultado de la mezcla del aceite de linaza, con polvos de corchos, resina de árbol, harinas de la madera, pigmentos y, por último, piedra tipo caliza en polvo. Sus características más destacables son que es muy resistente al agua e ignífugo.



- Suelos de PVC: más resistentes, antideslizantes y silenciosos. Son la gran alternativa para luchar contra la contaminación del suelo, sobre todo en lo que respecta al sector industrial.



- Suelos de azulejos: concretamente de azulejos de vidrio. Funcional tanto para suelos como para paredes. Sus propiedad destacables son que no es absorbente, no se oxida ni estropea con el tiempo. Ni siquiera en lugares con ambiente húmedo, y es muy fácil de mantener.



Suelos de PVC: ¿son la mejor opción?



Los suelos constituidos por PVC ecológico pueden llegar a ser la gran alternativa dentro del sector industrial. Y es que ya existen incluso empresas especializadas, como EcoSuelosPVC, que se dedican a la distribución de este tipo de suelo en concreto.



El PVC ecológico es, además, reciclado por lo que se reutiliza y esto ayuda de manera muy positiva al cuidado del planeta. Pero lo que hace que estos suelos sean la gran alternativa son las características que posee. Y son:



1. Resistencia, a golpes o caídas de grandes objetos y maquinaria. Resiste también a derrames de aceites, grasas y toda una variedad de productos químicos.



2. Antideslizantes, por lo que ayudan a evitar accidentes de trabajo como caídas o resbalones.



3. Silenciosos, porque gracias al material que los componen absorben los sonidos e impactos muy bien.



4. Flexibilidad, además de mayor elasticidad y capacidad ergonómica. Las pisadas en estos suelos son suaves y ayudan a mantener una buena postura corporal.



Lo ideal es investigar lo suficiente para dar en el clavo y encontrar suelos que, además de poseer unas increíbles características en su uso, sean respetuosos con el medio ambiente. Combinando ambas opciones podremos encontrar el suelo perfecto.