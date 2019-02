Los mejores planes para San Valentín de entradas.com Comunicae

miércoles, 6 de febrero de 2019, 15:25 h (CET) San Valentín está a la vuelta de la esquina y muchas parejas ya están buscando planes para este fecha tan señalada. Románticos, culturetas, amantes de los clásicos, ‘teatreros’ etc. hay muchos tipos de pareja, y entradas.com tiene el espectáculo perfecto para todos ellos Los mejores planes de entradas.com para el 14 de febrero

Para los más romanticones, Ghost, el musical: una de las mayores historias de amor que triunfó en cines durante los años 90 llega al teatro en versión musical. Los románticos empedernidos podrán ver de nuevo la historia de amor de Sam y Molly, una de las parejas más icónicas del cine, esta vez sobre las tablas. El mejor regalo de San Valentín para las parejas más sentimentales. *30% de descuento por San Valentín.

El arte urbano de Banksy para las parejas más culturetas: Genius or Vandal? es la primera gran exposición en España del artista cuya identidad sigue siendo un misterio. Una gran muestra de la obra de uno de los principales exponentes del Street Art Contemporáneo que no dejará indiferente a nadie, y el plan perfecto para quienes disfruten de planes arty en pareja. *25% de descuento de Martes a Viernes, para compras realizadas del 11 al 17 de febrero.

Burundanga, para las parejas que se ‘ríen del amor’: Una comedia de Jordi Galcerán en la que las risas están aseguradas. El espectáculo perfecto para esas parejas que prefieren reírse del amor pero, en el fondo, son unos románticos empedernidos. *40% en la 2ª entrada (todas las sesiones salvo sábados).

Quienes crean en los amores imposibles, no querrán perderse West Side Story: el clásico de Broadway que marcó un antes y un después en el teatro musical llega a Madrid para ablandar corazones. Basado en la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, este musical se ambienta en el Nueva York de los años 50 con Tony y María como protagonistas, que han llegado a convertirse en una de las parejas más icónicas de la historia del teatro.

Los amantes de los clásicos tienen una cita con Ben Hur: La puesta en escena de la novela creada por Lewis Wallace es el plan perfecto para quienes sean fieles a los clásicos. Una obra adaptada por Nancho Novo que lanza una nueva y original mirada del famoso personaje desde la perspectiva del humor y cuenta ‘lo que nadie se atrevió a contar sobre Ben Hur’.

Un aniversario cargado de risas con Les Luthiers: Si aún no se sabe qué regalar este año por San Valentín, Viejos Hazmerreíres es el espectáculo perfecto. El grupo cómico-musical Les Luthiers celebra 50 años de carrera con una antología que incluye algunas de sus obras míticas – como Todo por que rías, Por Humor al Arte o Lutherapia – totalmente renovadas. *15% de descuento por San Valentín.

Perfectos Desconocidos, para las parejas que necesitan un détox digital: Un grupo de amigos de toda la vida queda para cenar, alguien tiene algo que contar. Uno de ellos propone un juego: compartir los mensajes y llamadas de sus móviles durante la cena. Un cartel de lujo para pasar una tarde de risas en pareja y ‘desconectar’.

Los amantes de los musicales no pueden perderse El Médico: basado en el best-seller de Noah Gordon, El Médico es un musical creado y producido íntegramente en España. Una obra cargada de emoción que ha conseguido traspasar a la música y permite a los espectadores ‘oír la novela’. *15% de descuento por San Valentín.

Para los más aventureros, un viaje a las profundidades para encontrarse con Moby Dick: un espectáculo valiente e innovador sobre el Capitán Aham – uno de los grandes personajes de la literatura universal – y su lucha contra la ballena Moby Dick. Para las parejas que disfruten de la literatura universal, esta obra es el plan perfecto para disfrutar juntos de una tarde perfecta.

El jovencito Frankenstein, un clásico para parejas no convencionales: inspirado en la delirante película dirigida por Mel Brooks en 1974, este espectáculo musical es el plan perfecto para quienes quieran celebrar San Valentín de una forma ‘diferente’. Este plan propone cambiar el restaurante romántico por el laboratorio de Frankenstein, con risas aseguradas. *30% de descuento por San Valentín.

Dos más dos, para quienes busquen una terapia de pareja a base de risas: una de las comedias románticas más vistas en los cines de Argentina llega a España en forma de adaptación teatral. ¿La temática? Un clásico: la crisis de los cuarenta y los problemas de pareja típicos tratados en clave cómica para asegurar un San Valentín cargado de diversión y risas juntos. *30% de descuento por compra anticipada.

