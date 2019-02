DHL será el socio logístico oficial de la gira 2019 de Bryan Adams

Por cada entrada vendida para su gira 'Shine A Light' World Tour 2019 se plantará un árbol La leyenda del rock, el canadiense Bryan Adams se asociará con el mejor equipo de apoyo logístico para su gira mundial 'Shine A Light' en 2019. Como Socio Logístico Oficial, DHL gestionará los servicios de transporte para Adams y su banda en más de 20 países a lo largo del año. El líder mundial en logística conmemorará este año su 50 aniversario, desde que se produjo su fundación en 1969, viajando por el mundo desde el Reino Unido hasta Australia con esta estrella mundial de la música, cuya prolífica carrera incluye megahits como Summer of '69 y Run to You. Adams promocionará su decimocuarto álbum de estudio,'Shine A Light', que se lanzará el 1 de marzo.

La asociación entre DHL y Bryan Adams es perfecta, ya que ambos comparten una fuerte pasión por la sostenibilidad: Adams, a través de proyectos de protección ambiental con la Fundación Bryan Adams y Deutsche Post DHL Group, a través de su programa de protección ambiental y climática GoGreen. En línea con la “Misión 2050: Cero Emisiones” de Deutsche Post DHL Group, DHL ha acordado plantar un árbol por cada entrada vendida para la gira. "La asociación con DHL tiene un gran mensaje ambiental, espero que este mensaje se convierta en el estándar de todas las colaboraciones similares a esta, ya que los humanos necesitamos cuidar el planeta tanto como podamos", ha afirmado Adams.

"Como la compañía de logística más internacional del mundo, estamos encantados de apoyar a Bryan y a su banda con la gira mundial 'Shine A Light', ayudándoles a ofrecer una gran experiencia a sus fans, durante los conciertos en todo el mundo", explica Frank Appel, CEO de Deutsche Post DHL Group. "En DHL recordaremos orgullosos nuestra propia historia desde nuestra fundación en el año 1969. 50 años de DHL representan 50 años de innovación puntera y la pasión de nuestros 520.000 especialistas en logística. Juntos, aspiramos a conectar a las personas y mejorar sus vidas. Nuestro compromiso de plantar árboles con Bryan es una forma de cumplir con ese propósito".

Deutsche Post DHL Group se ha comprometido a reducir las emisiones de todo el grupo a cero neto para 2050, fomentando la movilidad eléctrica e implementando soluciones de entrega en la última milla, respetuosas con el medio ambiente, como las bicicletas de carga.

El cantante y compositor ganador de GRAMMY, Bryan Adams, dará inicio a la gira mundial 'Shine A Light'el 25 de febrero en Belfast, Reino Unido, seguido del lanzamiento del álbum con el mismo nombre, el 1 de marzo.