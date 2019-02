Los comercios tradicionales se lanzan a competir en el comercio on-line Con el incremento de negocios locales en la web, el panorama se torna alentador Redacción Siglo XXI

miércoles, 6 de febrero de 2019, 08:48 h (CET) La forma en la cual se realizan las compras ha cambiado definitivamente, y no parece haber vuelta atrás. Los gigantes de las ventas online como Amazon y otras multinacionales, han supuesto una amenaza para los comercios tradicionales.

Pues, los consumidores se muestran cada día más propensos a este tipo de compras. De acuerdo con esto, algunos expertos señalan que en la siguiente década el comercio online superará con creces a los comercios tradicionales.

El verdadero desafío para los comercios tradicionales, se centra en las estrategias a seguir para mantenerse en el mercado. En este sentido, parece evidente la necesidad de lanzarse a competir en el sector online. Tal es el caso de tiendas como Arcashop.es que han apostado por la transformación digital con su versión online.

Así, con el incremento de negocios locales en la web, el panorama se torna alentador. Pues, durante la época de crisis y ante la presencia de las grandes multinacionales online, se llegó a percibir efectos negativos en gran cantidad de negocios y tiendas.

Hoy en día, muchos de estos negocios han logrado consolidarse en su formato online, recuperando el terreno anteriormente perdido. Y en consecuencia mantienen su posición como referentes locales en los distintos sectores comerciales que abordan.

De comercio tradicional a tienda online Los comercios tradicionales juegan un rol muy importante en la economía. Su impacto en aspectos fundamentales como el PIB y creación de empleo se encuentran vigentes en la economía nacional e internacional.

Sin embargo, resulta indispensable para su supervivencia en el tiempo, incorporar estrategias que destinadas al mercado electronico. Pues, como ya se ha indicado, el comercio electrónico continuará creciendo en los siguientes años, superando a otros medios de comercialización.

Asimismo, se señaló el ejemplo de El Arca, la popular tienda sevillana que en años recientes se lanzó a competir en el comercio online. Se trata de un negocio familiar, especializado en artículos de droguería, ferretería, merceria, bricolaje y pinturas, entre otros.

La presencia durante más de cinco décadas, le han permitido mantener un público recurrente en el ámbito físico. Sin embargo, esto no le exonera de los cambios que las nuevas tecnologías hacen necesarios para cualquier empresa.

En este sentido, pese a contar con una amplia clientela en su tienda física, el Arca de Noé se ha abierto a un nuevo mercado. Esto con la finalidad de llegar a nuevos clientes. Así, en tan sólo dos años han logrado vender más de 40.000 productos a través de su tienda online.

Su sitio web recibe más de mil visitas diarias, y opera en paralelo a su tienda física. Un claro ejemplo de que las pymes españolas pueden hacer frente a las grandes transnacionales del comercio electrónico. Desde luego esto implica adaptarse y crear estrategias apropiadas al nuevo mercado y los diferentes nichos dentro de él.

Por otra parte, se debe mantener presente que este tipo de iniciativas, tienen un impacto favorable en la economía local y nacional. Pues, el volumen de negocios locales representa una importante cuota en la producción de renta española. Además, también contribuye en factores como la generación de empleo.

Ventajas del ecommerce local para el consumidor En la web es posible encontrar opiniones, reseñas e incluso comparadores de servicios y productos. De esta manera, las tiendas online ofrecen facilidad de compra, envíos rápidos y un importante ahorro de tiempo. Así como, diversas plataformas de pago, mayor accesibilidad y privacidad. Sólo por nombrar algunas de las ventajas más notorias de comprar a través de la web.

Estas son sin duda alguna, las mayores fortalezas que el ecommerce representa para el consumidor. Sin embargo, cuando de negocios de barrio en la web se trata las ventajas son más específicas. Pues, se relacionan de forma más directa con la realidad del cliente.

De acuerdo con esto, sobresalen aspectos tales como la posibilidad de adquirir productos cuya calidad ya se conoce y se prefiere. Se trata de productos que se conocen de toda la vida, cuyo olor, sabor y colores evocan recuerdos en familia. Así como, la satisfacción de ayudar al comerciante local a mantenerse frente a las grandes compañías internacionales.

Esto, sin renunciar a la comodidad de comprar desde casa sin ningún tipo de espera. Además, los envíos, son generalmente más rápidos y fiables que los de tiendas foráneas, y muchas veces sin cargo extra. Así pues, las tiendas locales online permiten tenerlo todo, lo mejor de dos mundos: la calidad local y la comodidad de las compras online.

