Consejos de qué hacer y no hacer cuando se tiene conjuntivitis vírica La conjuntivitis es una enfermedad ocular que afecta al interior de los párpados Redacción Siglo XXI

miércoles, 6 de febrero de 2019, 08:43 h (CET) La conjuntivitis afecta el tejido fino y transparente que recubre el interior del párpado y la parte blanca del ojo. La inflamación de la conjuntiva ocasiona a su vez que, los vasos sanguíneos del área se distienden dando la apariencia enrojecida al ojo.

Esto genera síntomas como el mencionado enrojecimiento, dolor en los ojos, ardor, comezón y sensibilidad a la luz. Los pacientes también presentan lagrimeo, párpados inflamados, la sensación arenosa en el ojo, y una mayor presencia de legañas. Asimismo, en algunos casos se presentan secreciones blancas, amarillas o verdosas, costras en los ojos, fiebre e insomnio.

Si bien, la conjuntivitis vírica es una enfermedad ocular común en el mundo, no es grave, ni causa mayores complicaciones en quien la padece. Además, suele curarse por sí misma en un periodo generalmente menor a 10 días. No obstante, la larga lista de síntomas es causa de gran incomodidad en el paciente, llegando a afectar sus actividades cotidianas.

Además, al igual que la conjuntivitis bacteriana es sumamente contagiosa. Por tal razón, conviene tomar todas las medidas necesarias a fin de evitar su contagio. Afecta tanto a niños como adultos, sin embargo este primer grupo es mucho más sensible a su contagio. Esto se debe al grado de contacto que se da entre los niños en escuelas y guarderías.

De esta forma, un caso de inflamación de la conjuntiva puede conducir rápidamente a una oleada de pacientes dentro de la localidad. Por tal razón, es indispensable permanecer atento a cualquier posible síntoma, así como tomar las medidas para prevenir la enfermedad. De igual forma, si ya se padece entonces conviene seguir algunosconsejos para superar la conjuntivitis rápidamente.

Atención al lavado de las manos Tocarse los ojos y la cara forma parte de los gestos y ademanes que muchas personas hacen de manera inconsciente. Por tal razón, si se padece conjuntivitis el lavado de manos constante es clave.

En primer lugar, esto reducirá la posibilidad de contagiar a otros miembros de la casa. Además, facilita la recuperación del enfermo, al evitar que otro tipo de virus o bacterias lleguen al ojo.

Para mayor higiene, las manos deben lavarse con agua tibia y jabón. También se recomienda el uso de geles limpiadores con por lo menos un 60% de alcohol. Este último debe emplearse sólo cuando el lavado con agua y jabón no sea posible.

Limpia correctamente los ojos Durante los días que dura la afección se debe prestar particular atención a la limpieza de los ojos. No sólo para procurar una rápida recuperación, sino además para reducir las molestias causadas por las lágrimas, costras y demás secreciones.

En este sentido, se aconseja en uso de lágrimas artificiales, así como suero fisiológico para lavar el ojo. Esto puede hacer con la ayuda de toallitas oculares indicadas específicamente para la limpieza de la zona ocular. Higieniza la ropa de cama

Dado que se trata de un virus, lo mejor será lavar y desinfectar la ropa de cama, así como las almohadas. Además, cualquier otro elemento que pueda ocasionar el contagio de otros miembros de la familia.

Para una desinfección total se aconseja el uso de agua caliente con detergente. También es prudente que durante los días de convalecencia se disponga de una almohada y una cobija de uso exclusivo. Permanece en casa

Esto también contribuirá a una rápida mejoría. Pues, exponerse a factores como la contaminación ambiental puede retardar la sanación del ojo. Además, la luz excesiva o el cambio de temperatura puede exacerbar los síntomas de dolor, enrojecimiento o resequedad.

Por otra parte, esto evitará que se contagie a compañeros de trabajo, de escuela, familiares o amigos, evitando la propagación de la conjuntivitis vírica. En este sentido, lo más prudente es permanecer en casa, evitando especialmente visitar centros deportivos y piscinas públicas. Consulta a un especialista

Ante los primeros síntomas de conjuntivitis, se debe acudir a un oftalmólogo de confianza. Pues, sólo este se encuentra capacitado para diagnosticar la conjuntivitis, así como sus causas y tipología.

Así, según la evaluación médica se recibirá el tratamiento adecuado. Pues, aunque la conjuntivitis vírica no supone ningún medicamento, la de origen bacteriano o alérgico precisan de tratamientos farmacológicos específicos.

Evita tocarte los ojos Incluso si se siguen todas las recomendaciones de higiene descritas previamente, es preciso evitar tocarse o restregarse los ojos. Pues, esto causará mayor irritación ocular, no aliviará la sensación de picor, y propagar el virus que ha causado la infección. Así, no solo se entorpece la recuperación, también se expone a las personas cercanas al virus de la conjuntivitis.

Evita la automedicación Es común que tanto familiares como amigos den cientos de sugerencias intentando ayudar al convaleciente. Sin embargo, para superar la conjuntivitis vírica, lo ideal es ceñirse a las instrucciones del especialista.

