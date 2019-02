Arrancando una startup, ¿cómo conseguir dinero para emprender? Los primeros pasos siempre son los más difíciles, pero tienes muchas opciones para comenzar Redacción Siglo XXI

miércoles, 6 de febrero de 2019, 08:38 h (CET) Dicen que los cementerios están llenos de valientes, pero también dicen que quien no arriesga no gana. Lanzarse a la carrera del emprendimiento es lanzarse a un camino repleto de complicaciones, de quebraderos de cabeza y de mil variables a manejar y tener en cuenta durante todo el tiempo.

Y uno de esos aspectos iniciales que deben estar siempre presentes es el dinero. No hay empresa que pueda arrancar sin un capital inicial, y conseguirlo es algo que se vuelve bastante complicado. Siempre es difícil conseguir dinero, pero más lo es cuando se trata de dar forma a una empresa diferente en un terreno donde la competitividad y las ideas se superponen constantemente para ejercer una presión que nunca afloja.

Conseguir dinero para emprender, a pesar de todo, puede que no sea tan complicado como lo estamos poniendo. Es cierto que es algo que requiere de esfuerzo, de sacrificio y de muchísimo empeño; pero estas tres son las bases de cualquier empresa que comience a funcionar. Nada arranca por sí solo y nada puede conseguir la suficiente inercia para crecer de forma saludable si no se vuelca en ello todo el tiempo y las ganas que merece.

Pero entonces, ¿cómo se puede conseguir ese dinero para emprender? Hay varias vías para hacerlo, y la insistencia y perseverancia está en todas y cada una de ellas. Pero no te preocupes, te las vamos a explicar.

Préstamos El método más tradicional y el que más se emplea. Los préstamos ahora tienen muchísimas variantes que pueden encajar en lo que buscas para arrancar tu negocio. De hecho, puedes pasar desde los tradicionales, firmados en despachos de bancos, hasta los modernos, tramitados por internet y realizados casi al momento.

Puede que esta última opción tenga sus detractores, pero lo cierto es que es bastante rápida y útil. Si miras, por ejemplo, todas las opciones de miniprestamos en el 2019, verás que hay muchas empresas importantes ofreciendo su granito de arena en este campo y dando, además de fiabilidad, facilidades para quienes las necesiten.

Esta opción es muy buena para arrancar, aunque evidentemente requiere que devuelvas el dinero en un plazo que puede ser algo complicado si no consigues generar suficientes ingresos para capear los costes y los intereses adicionales.

Pasea tu pitch Un pitch es la clave para vender tu idea a posibles inversores. Es un resumen o incluso prototipo de la clase de servicio o de producto que queréis ofrecer a los consumidores, por lo tanto debes trabajar muchísimo en ello para que tenga una calidad total y sea capaz de atraer miradas y posibles interesados.

Lo siguiente es ir en busca de eventos, de ferias o de cualquier concentración relacionada con el sector al que iría destinada tu empresa. Busca incluso incubadoras o cualquier celebración que se haga en relación con las startups, ya que es ahí donde tendrás más oportunidades de que tú y tu equipo podáis mostrar al mundo lo que estáis preparando, y hacer también que el mundo se interese por vuestra propuesta.

Reúnete con empresas Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. O lo que es lo mismo, ve a por posibles empresas que se puedan interesar por vuestra idea. Concierta citas con directores de negocios, con presidentes o con altos cargos y deja muy claras cuáles son tus intenciones desde el primer momento, pero vende bien lo que estáis haciendo.

Vas a tener muy poco tiempo para conseguir esa reunión, así que explica rápidamente y con certeza los puntos clave de vuestra futura empresa y sé transparente en todo momento. Si lo consigues, el resto es lucir lo mejor de vuestra idea en esa reunión. Es una forma clara, directa y eficaz de captar inversores, aunque también requiere mucho esfuerzo.

Dejando a un lado estas tres iniciativas, existe una cuarta que es algo bastante más azaroso, los ángeles inversores. Estas figuras no aparecen con frecuencia, son personas que dirigen negocios y que tienen un imponente fondo de capital que les permite invertir en cualquier empresa que consideren interesante, ser una especie de mecenas que solo pide una pequeña retribución en retorno al cabo de un tiempo. No interfieren en el desarrollo del negocio, en nada que altere su filosofía y su propuesta. Dan dinero, pero también piden algo en retorno.

Dar con algo así es un ideal que ocurre muy rara vez, pero que también puede aparecer y por eso lo incluimos aquí. No obstante, descarta esa situación y céntrate en la que requiere esfuerzo, porque es la que te garantiza que puedas conseguir el capital que necesitas para arrancar.

