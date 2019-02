Café Ziryab Tablao Flamenco: Un espacio íntimo y cercano para disfrutar del Arte del Flamenco Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 16:37 h (CET) Café Ziryab aparece con la firme vocación de ofrecer un flamenco representativo y de calidad contrastada, ofreciendo una programación que satisfaga a los aficionados más entendidos y a los que se acercan esporádicamente o, incluso, a quienes lo hacen por primera vez. Tablao flamenco Café Ziryab: la misión de este tablao madrileño es ofrecer espectáculos de flamenco representativos, atractivos, que dejen huella y que motiven a profundizar en este arte Acercando el flamenco

Café Ziryab cuenta con una programación completa y variada, ofreciendo espectáculos representativos y de calidad.

En un ambiente cercano y acogedor, se vive de cerca el arte del flamenco, pudiendo además disfrutar de una oferta gastronómica de picoteo.

Espectáculos de Tablao (Cante, Guitarra y Baile): 21.30 (martes cerrado) 25€ con consumición, descuentos para estudiantes, jubilados y desempleados.

La programación del mes y más información se puede consultar en www.cafeziryab.com

Que el flamenco sea considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad influye decididamente en la forma de programar del Café Ziryab. Por sus tablas pasan artistas profesionales de nivel, se cuida la iluminación y el sonido, y la atención es personalizada y amable.

El flamenco es un arte inmenso, compuesto por muchos estilos o palos, de los que se representa el mayor número posible, con el propósito de que éstos se conozcan y de ofrecer un flamenco lo más representativo posible.

El compromiso con el arte flamenco de la sala es también con los artistas. Así, en el Café Ziryab actúan tanto jóvenes promesas como valores ya consagrados, flamencos de referencia y artistas de larga trayectoria.

Su visión es que los aficionados tengan un espacio de conocimiento y disfrute, así como lograr que se aficionen cada vez más personas.

Breve introducción al flamenco

El Flamenco es un arte y una música del sur de España, de Andalucía. Engloba distintos estilos, llamados ‘palos’, de los cuales algunos son bailados, otros no. Normalmente son acompañados por guitarra y cante. También hay palos que no llevan acompañamiento de guitarra, por ejemplo las Tonás, Deblas, Martinetes, Trillas, que solo se cantan o cantan y bailan, y en los que el compás es llevado con palmas o nudillos en una superficie de madera.

En el Flamenco confluyen muy distintos elementos culturales y musicales, presentes en la península ibérica y en concreto en Andalucía, siéndole dada su forma principalmente por el pueblo andaluz y en especial por las familias gitanas allí asentadas que crearon los distintos estilos de los palos básicos del cante jondo. Entre las influencias se encuentran el folclor de distintas regiones, elementos traidos por los gitanos desde su origen, la India, y las zonas geográficas por las que pasaron antes de entrar en la península ibérica en el siglo XV, también elementos sefardíes, árabes y africanos.

Este arte permite dar expresión a las emociones y vivencias básicas del ser humano, y alcanza momentos sublimes cuando la compenetración entre sus intérpretes permite la improvisación, dentro de la estructura dada de cada palo.

Como tal, el Flamenco solo se encuentra documentado desde el siglo 18, existiendo antes formas de ‘preflamenco’.

Palos básicos del Flamenco

Soleá compás de 12 tiempos, acentuado de distinta manera en sus dos mitades: dos de 3/4 y tres de 2/4. Tiene muchos estilos, dependiendo de la zona (Alcalá, Triana, Cádiz, etc.) y de los cantaores y las cantaoras creadores de estilos personales a lo largo de las décadas y ya siglos. El Baile por Soleá suele ser majestuoso, expresivo y grande.

Cantiñas el compás es parecido al de la Soleá, pero más rápido, y con diferentes harmonías y melodías. Engloban muchas categorías, tales como las Alegrías de Cádiz, las Cantiñas, las Romeras, el Mirabrá, los Caracoles, principalmente de la zona de Cádiz, pero también de Lebrija (Cantiñas del Pinini). Bailados son interpretadas de manera más alegre y juguetona.

Bulerías compás más rápido, también de 12 tiempos (también se puede contar en 6 o en 3), más abierto a la improvisación y los juegos rítmicos, cantado y bailado con mucha gracia. Hay muchas formas de bulerías, dependiendo de la zona (Jerez, Cádiz, Utrera, Lebrija..)

Siguiriyas oscuro, desgarrador, este palo expresa lo más profundo de la vida/muerte, amor, pérdida, injusticia… también es un compás de 12 tiempos, pero acentuado de otra manera que la Soleá

Tonás, Deblas, Martinete sin acompañamiento musical, el compás puede ser marcado por palmas o con los nudillos encima de una superficie de madera. Son Cantes oscuros, primitivos y desgarradores.

Tangos compás de 4/4 o 8/4, con influencia africana, entre otras. Muy de tierra, sensuales, juguetones, y divertidos, son difíciles de interpretar con arte. También varían según la zona (Triana, Cádiz, Málaga..)

Tientos parecidos a lo Tangos, pero mucho más lentos y majestuosos

Fandangos cante sobretodo de Huelva, que contiene un sinfín de estilos, dependiendo de la zona o pueblo. Más rurales y folclóricos en su origen, se han desarrollado muchos estilos. Los hay con o sin ritmo definido, los Fandangos libres o grandes son un cante que permite una descarga emotiva enorme.

Malagueñas, Granaínas, Cantes de Levante normalmente no bailados, ya que son cantes libres, sin un compás definido. Suponen un reto para el/la cantaor/a, dada su complejidad melódica y tercios largos con más o menos melismas.

Cantes de Ida y Vuelta este grupo consiste en las Guajiras, Milongas, Vidalitas, Colombianas, Rumbas, que tienen su origen en músicas y canciones populares de Hispanoamérica y se formaron y adaptaron al flamenco en las idas y venidas los tiempos del colonialismo y la emigración.

Precios

General: 25€ (todas las entradas incluyen copa y tapa)

Reducida (estudiantes, jubilados, desempleados): 18€

Menores (8 a 15): 10€

Niños menores de 8 años gratis

Este tablao se encuentra en el Paseo de la Esperanza 17 in Madrid, cerca del Metro de Acacias (L5),

Café Ziryab Tablao Flamenco

​www.cafeziryab.com

Café Ziryab Madrid

www.cafeziryab.com

Paseo de la Esperanza, 17 28005 Madrid

https://www.facebook.com/cafeziryabflamenco

https://www.youtube.com/channel/UCap3N95rZNGvrE4h3-BoVnA

Vídeos

Café Ziryab Promo



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.