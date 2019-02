La expansión final Final Fantasy XIV: Shadowbringers se lanzará el 2 de julio Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 15:51 h (CET) Con el nuevo oficio Gunbreaker, la nueva raza jugable Viera, la Collector's Edition y mucho más SQUARE ENIX® ha anunciado hoy que la tercera expansión de este aplaudido MMO, titulada FINAL FANTASY® XIV: Shadowbringers™, se lanzará el 2 de julio de 2019, y será posible reservarla a partir del 6 de febrero de 2019.

Este dato ha sido anunciado por el productor y director Naoki Yoshida durante su presentación al comienzo del Fan Festival de FINAL FANTASY XIV que se celebra en París los días 2 y 3 de febrero, junto con un montón de información sobre los contenidos de la futura expansión.

Durante la presentación se ha mostrado una versión extendida del tráiler del anuncio de Shadowbringers con la fecha de lanzamiento, que puede verse aquí: https://youtu.be/h1OUNHqp3BE

El primer oficio nuevo que llegará a la expansión Shadowbringers será el Gunbreaker, un guerrero que blande un sable pistola y asume el rol de tank. El trailer de presentación de este nuevo rol, aquí: https://youtu.be/uTe_GM8uEk0

Además, se ha presentado una nueva raza jugable: los Viera. Su agilidad y sus orejas de conejo resultarán muy familiares a los que conozcan el mundo de Ivalice de FINAL FANTASY XII. También esta raza cuenta con su presentación, en el siguiente link https://youtu.be/N8JE4-T-i0s

Se ha anunciado que a la serie de Alliance Raids 'Return to Ivalice' seguirá 'YoRHa: Dark Apocalypse', una colaboración especial con Yosuke Saito (productor de Square Enix) y Yoko Taro (diseñador de juego), que reunirá al dúo responsable de la serie NieR.

De este modo, los contenidos presentados en París son:

Nuevo oficio: Gunbreaker, que domina el sable pistola.

Gunbreaker, que domina el sable pistola. Nueva raza jugable: Los Viera, guardianes de los bosques con aspecto de conejo.

Los Viera, guardianes de los bosques con aspecto de conejo. Sistema Trust: Un nuevo sistema que permite a los jugadores afrontar las instanced dungeons de Shadowbringers junto a PNJ bien conocidos (salvo en dungeons que requieren más de cuatro jugadores).

Un nuevo sistema que permite a los jugadores afrontar las instanced dungeons de Shadowbringers junto a PNJ bien conocidos (salvo en dungeons que requieren más de cuatro jugadores). Nuevo Alliance Raid: YoRHa: Dark Apocalypse, obra de los célebres creadores de NieR Yosuke Saito y YOKO TARO.

YoRHa: Dark Apocalypse, obra de los célebres creadores de NieR Yosuke Saito y YOKO TARO. Nuevas zonas: Il Mheg, un valle impresionante, y Rak’tika Greatwood, un extenso bosque con imponentes centinelas. Puedes ver Il Mheg aquí: https://youtu.be/zVVsm-9-o4E y Rak’tika Greatwood here:https://youtu.be/ItY4mNnRnsU

Il Mheg, un valle impresionante, y Rak’tika Greatwood, un extenso bosque con imponentes centinelas. Puedes ver Il Mheg aquí: https://youtu.be/zVVsm-9-o4E y Rak’tika Greatwood here:https://youtu.be/ItY4mNnRnsU Nueva tribu de bestias y primal: las hadas y su poderosa reina, Titania. Junto a la información sobre el juego, SQUARE ENIX ha presentado la Collector's Edition de FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers, que será posible reservar en SQUARE ENIX Store a partir del 6 de febrero. La Collector's Edition incluye:

Caja especial Shadowbringers: Una caja plateada especial con el logo de Shadowbringers diseñado por el célebre ilustrador de FINAL FANTASY Yoshitaka Amano.

Una caja plateada especial con el logo de Shadowbringers diseñado por el célebre ilustrador de FINAL FANTASY Yoshitaka Amano. Figura de Dark Knight: Una impresionante figura de calidad que representa al guerrero de la oscuridad como Dark Knight.

Una impresionante figura de calidad que representa al guerrero de la oscuridad como Dark Knight. Libro de arte de Shadowbringers: Un libro de arte con un montón de ilustraciones y bocetos utilizados durante el desarrollo de la expansión.

Un libro de arte con un montón de ilustraciones y bocetos utilizados durante el desarrollo de la expansión. Un vinilo con el logo de Shadowbringers: El logo de Shadowbringers en un vinilo estático reutilizable.

El logo de Shadowbringers en un vinilo estático reutilizable. Baraja de FINAL FANTASY XIV: Una baraja de cartas con ilustraciones del juego desde A Realm Reborn hasta Shadowbringers.

Una baraja de cartas con ilustraciones del juego desde A Realm Reborn hasta Shadowbringers. Montura Grani para el juego: Una peligrosa y punzante montura.

Una peligrosa y punzante montura. Minion Wind-up Fran para el juego: Que acompañará al jugador por tierra, mar y aire.

Que acompañará al jugador por tierra, mar y aire. Arma Revolver Gunbreaker para el juego: El mítico sable pistola de Squall llega a FFXIV como un arma exclusiva para el Gunbreaker. Las reservas de Shadowbringers comenzarán en exclusiva en SQUARE ENIX Store el 6 de febrero. Quienes reserven también podrán recibir los siguientes objetos, que se enviarán a partir del 1 de marzo de 2019 a las 08:00 GMT:

Minion Baby Gremlin para el juego : que seguirá al jugador por territorios desconocidos, criticando cada movimiento.

: que seguirá al jugador por territorios desconocidos, criticando cada movimiento. Aetheryte Earring: Un pendiente inspirado en los Aetherytes que proliferan por las ciudades. Concede un 30 % más de EXP al equiparlo, hasta el nivel 70.

Un pendiente inspirado en los Aetherytes que proliferan por las ciudades. Concede un 30 % más de EXP al equiparlo, hasta el nivel 70. Acceso anticipado: El acceso anticipado permitirá a los usuarios empezar a jugar a Shadowbringers el 28 de junio (fecha provisional), varios días antes del lanzamiento oficial. Como ciertos objetos se enviarán antes del lanzamiento, quienes reserven Shadowbringers recibirán sus Aetheryte Earrings a tiempo para alcanzar el nivel 70 antes del lanzamiento de la expansión el 2 de julio.

Además, en un reciente anuncio sorpresa, Yoshida ha revelado que FINAL FANTASY XIV Online Starter Edition para PC (incluyendo 30 días de suscripción) estará disponible gratis para todos los miembros de Twitch Prime2 desde el 4 de Febrero de 2019 hasta el 3 de Mayo de 2019. Los detalles completos de esta promoción, incluyendo instrucciones sobre cómo canjear los códigos, está disponible a través del siguiente enlace: https://twitch.tv/prime.

Los fans obtendrán más información sobre Shadowbringers en el Fan Festival que tendrá lugar en Tokio los días 23 y 24 de mayo de 2019. Es posible seguir gratis la transmisión en directo de los eventos Fan Festival a través del canal oficial de FINAL FANTASY XIV en Twitch: https://www.twitch.tv/finalfantasyxiv

