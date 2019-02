Alpematic profesionaliza la neutralización de malos olores mediante productos biotecnológicos Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 15:59 h (CET) La neutralización de malos olores es un grave problema en infinidad de espacios públicos y privados, y requiere una solución respetuosa con el medio ambiente y que no dañe la salud de los usuarios, que no genere residuos químicos o contaminantes que pasen a las aguas residuales, el aire o el suelo La franquicia de servicios de ambientación y aromas de marca Alpematic, experiencias olfativas, ha profesionalizado la destrucción de malos olores mediante productos no contaminantes. La importancia de trabajar con valores de calidad ecológica y de eficacia en los servicios, ha motivado a esta empresa a adquirir el compromiso en exclusiva para la distribución para España, Andorra y Portugal con el fabricante mundial Vaportek, especialista en tratamientos de eliminación de malos olores mediante la aplicación de productos a base de aceites esenciales y productos biotecnológicos.

“Por un lado tratamos olores producidos por la descomposición de materia orgánica procedente de fuentes como canalizaciones, sifones, separadores de grasa, fosas sépticas e incluso tejidos sometidos a humos, mascotas o fluidos de origen humano. Para explicarlo con sencillez, el producto metaboliza los microorganismos responsables de estos olores,” explica María Tersa, técnica de la empresa Alpematic, “y gracias a una compleja fórmula de aceites esenciales de origen natural destruimos malos olores por simple evaporación seca en espacios como almacenes, servicios públicos, clínicas veterinarias, transportes públicos, consultorios y geriátricos”.

La gran variedad de soluciones que ofrecen los servicios de esta franquicia ha provocado que su ámbito de actuación ya sea nacional y para 2019 prevé un crecimiento exponencial por el territorio. En el año 2018 la marca ejecutó 13.000 tratamientos en toda España, en negocios tan diversos como establecimientos hoteleros, muestras gastronómicas y demostraciones culinarias, hospitales y centros de salud, clínicas veterinarias y supermercados, pero también en discotecas, cines, teatros y gimnasios.

Un tratamiento profesional de las fuentes de malos olores previene problemas de funcionamiento y colapsos producidos por acumulación de partículas orgánicas en conductos y depósitos diversos, así como un saneamiento de las instalaciones y en muchos casos es la primera actuación a realizar antes de ambientar y aromatizar cualquier negocio con un aroma de marca que atraiga a clientes y mejore las condiciones ambientales de empleados.

Debido a la tipología de servicios que efectúa Alpematic, su selección de franquiciados está también orientada a empresas de control de plagas y de servicios en general, que cuentan ya con una cartera importante de clientes y quieren ampliar servicios para ser más competitivos y ganar cuota de mercado.

El emprendedor autónomo para este modelo de negocio tiene un buen perfil comercial y una clara orientación al crecimiento económico.

