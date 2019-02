Continental estará presente en la feria Motortec Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 15:39 h (CET) El grupo Continental se presenta una vez más en la Feria Motortec, que se celebra en Madrid el próximo 13 al 16 de marzo, como un socio fiable y de confianza, reforzando su condición de proveedor global de automoción. Bajo un mismo stand se engloban todas las divisiones del grupo en España: Continental Automotive, Continental Neumáticos, ContiTech y Best Drive El grupo Continental se presenta una vez más en la Feria Motortec, que se celebra en Madrid el próximo 13 al 16 de marzo, como un socio fiable y de confianza dentro del creciente y cambiante mercado de la posventa y el aftermarket, reforzando su condición de proveedor global de automoción y ayudando a las empresas en su camino hacia el futuro.

Por ello, una vez más se unen diferentes divisiones del grupo bajo un stand común, situado en el pabellón 3, stand 3C10. Continental Automotive, Continental Neumáticos, ContiTech y Best Drive estarán presentes mostrando cómo se enfrentan a los retos del futuro marcados por la presencia de tecnologías digitales, una creciente evolución de las necesidades del cliente y una conectividad cada vez más avanzada estableciendo 3 pilares fundamentales protagonistas de la feria: amplia gama de producto, servicios de primer nivel y la importancia de la formación.

Todo en un único proveedor

Desde los nuevos limpiaparabrisas hasta el nuevo tacógrafo 4.0, herramientas para los talleres de todo tipo, turismo y vehículo industrial, soluciones de diagnosis, sistemas completos de frenado, nuevos productos para la gestión térmica, Kit de correa acanalada con bomba de agua y las recién llegadas escobillas. A esto se suman las novedades en neumáticos de vehículos comerciales y especiales, destacando las nuevas propuestas en soluciones digitales para la flota, dentro del concepto de proveedor de soluciones. En definitiva, un amplia gama de productos en constante crecimiento que permiten llegar a áreas del mercado donde antes no se había estado.

Continental es sinónimo, en todo el mundo, de competencia y calidad en equipos originales. Gracias a su amplia experiencia y la gran cartera de productos de un solo proveedor, se convierte en el socio perfecto con el que sus clientes pueden asegurar su futuro en este cambiante mercado.

Servicios de primer nivel y de calidad

Continental es conocida en todo el mundo por su excelente calidad y servicio fiable no solo en el trato de sus clientes, si no a través de sus 3 redes de talleres especialistas y referentes cada uno en su propio sector: DTCO+: expertos en tacógrafo, dirigidos al vehículo industrial, Centros de frenos ATE: especialistas en frenos y BestDrive: red de talleres de neumáticos y mecánica rápida, que ofrece las mejores soluciones premium para el mantenimiento de los vehículos.

Formación, una mayor demanda de conocimiento de los talleres

Para los talleres, la permanencia en un mercado cambiante está creando una demanda cada vez más elevada de necesidad de conocimiento e información. Los conocimientos técnicos de reparación se convierten en una ventaja competitiva decisiva. Continental está preparada para este reto y apoyará a los talleres mediante un aprendizaje continuo a todos los niveles. La importancia de la formación no solo es una concepto en el día a día de Continental, si no que también tendrá una presencia muy importante en el stand de Continental en la feria, ofreciendo a los visitantes un programa formativo a diferentes horas y sobre diferentes temas: Diagnosis, Sistema de frenos del coche autónomo, ContiPressureCheck (presión de neumáticos), Transmisión de potencia, Diversificación de los talleres y el nuevo Tacógrafo Inteligente.

Sobre Continental

Continental desarrolla tecnologías inteligentes y servicios pioneros para la movilidad sostenible y conectada para el transporte de personas y mercancías. Fundada en 1871, la empresa de tecnología ofrece soluciones seguras, eficientes, inteligentes y asequibles para vehículos, máquinas, tráfico y transporte. En 2018, Continental generó ventas preliminares por importe de 44.400 millones de euros y actualmente cuenta con alrededor de 244.000 personas en 61 países.

Noticias relacionadas Loro Parque Fundación y las universidades canarias arrancan el proyecto 'CanBio' Alpematic profesionaliza la neutralización de malos olores mediante productos biotecnológicos AleaSoft: Precios de electricidad altos en 2019 por los precios de los combustibles y del CO2 El Mundo de los tattoos se digitaliza y Bleink APP es el canal FECE firma un acuerdo con Santander ConsumerFinance para potenciar el negocio de sus 6.000 asociados