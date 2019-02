Aumenta la demanda de servicios de posicionamiento web en Madrid, según SeDigital Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 13:59 h (CET) En la Era de la Información o Era Digital, tanto las empresas como los particulares son conscientes de que no basta con estar en Internet, demandando servicios especializados de posicionamiento web. SeDigital, expertos en SEO, desvelan las claves del auge de la demanda de estos servicios SeDigital, empresa especializada en posicionamiento web en Madrid, considera que 2019 marcará un verdadero punto de inflexión en la comercialización de servicios de SEO, que es el acrónimo anglosajón que denomina a esta especialidad de la optimización de webs para los motores de búsqueda (Search Engine Optimization).

En plena Era Digital, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han extendido en todas direcciones, abarcando cualquier sector profesional o empresarial. Hoy en día se comercializa cualquier producto o servicio a través de la Red, de forma que toda empresa o profesional es plenamente consciente de la importancia de tener presencia en Internet con una página web desde la que ofrecer información corporativa, y como no podía ser de otra forma, desde la que estar en contacto con su público objetivo para poder venderle aquello que produzca.

Tener una web en Internet no basta. Es preciso que la web sea visible y que se encuentre entre los tres primeros puestos del listado de Google, buscador líder en la zona geográfica europea. Si la web no logra posicionarse entre los primeros puestos, las probabilidades de conseguir tráfico se reducen exponencialmente; de hecho se suele decir que "el mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda página de resultados de Google, porque allí nadie mira".

"Hace unos años, costaba explicarle a los clientes la necesidad de emprender un proyecto SEO en condiciones para que pudieran batir a sus competidores en Internet. En la actualidad, son los clientes quienes buscan a una empresa SEO con experiencia que les permita conseguir la ventaja competitiva de la visibilidad en Google, liderando la clasificación de la primera página del buscador. El posicionamiento SEO se ha convertido en el servicio estrella que más se solicita a las empresas de marketing digital en Madrid', según Álvaro Lafuente, CEO de SeDigital.

Cómo se desarrolla un proyecto de SEO

Primeramente se realiza junto con el cliente un estudio del sector de la empresa interesada en mejorar el posicionamiento de su web. En dicho estudio se analizará cuáles son las palabras clave que utiliza el target o público objetivo que el cliente quiere atraer hacia su web. Con un claro conocimiento de la intención de búsqueda de estos clientes potenciales, se analiza cómo está consiguiendo satisfacer su actual infraestructura (web) dichas búsquedas, para poder desarrollar el proyecto SEO desde sus tres pilares fundamentales: SEO Técnico (optimización del servidor, de la codificación de la web y de la rastreabilidad e indexabilidad del site), la relevancia (arquitectura del contenido y semántica latente) y por último y no por ello menos importante: la popularidad (análisis y atracción de enlaces entrantes, así como de las señales sociales procedentes de las principales redes sociales).

