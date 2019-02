El CD Sigüenza golea a domicilio al colista

Los seguntinos derrotaron contundentemente por 0-6 al último clasificado de la competición en su visita al campo de La Chopera de Yebra. El primer gol llegó muy pronto, en el minuto 1 de la primera parte. Al descanso, la ventaja se amplió hasta 0-3 a favor de los visitantes. El CD Sigüenza certificó la goleada con tres tantos más en la segunda mitad Tras la derrota de la jornada anterior, los seguntinos tenían esta semana una buena ocasión paran resarcirse del tropiezo. Ayer visitaron La Chopera, el campo del último clasificado del grupo, el Yebra, que sólo ha conseguido un empate en el torneo, por lo que cierra la tabla con un solo punto en su casillero.



A pesar de la diferencia en la clasificación, los seguntinos acudieron al partido sin confianzas. “En esta liga no te puedes fiar de nadie, por muy abajo que esté en la clasificación. Planteamos el partido con humildad, pensando que ningún rival es fácil. Esta competición es muy pareja, así lo demuestra el empate de la semana pasada del Yebra con el Optense, un rival directo nuestro y un equipo que nos ha ganado en uno de los tres partidos que hemos perdido hasta ahora”, analiza Chema Mayor.

Por ello, y aleccionados por el míster seguntino, los visitantes empezaron el partido con intensidad. Desde el principio, fueron dueños de la posesión del balón y no tuvieron piedad del equipo local, encarrilando muy pronto el partido con el tempranero gol en el minuto 1 de Víctor Cañamón. Este gol tranquilizó a los visitantes que marcaron otros dos goles más en los minutos 28 y 40, ambos de Javier Ambrona.



En esta primera mitad, el encuentro se jugó prácticamente en el área del Yebra, pero los seguntinos se mostraron un tanto lentos en la salida del balón y les costó materializar las ocasiones. En la segunda parte, varió la tónica del partido. El CD Sigüenza se mostró más incisivo con el aporte de los hombres de refresco. La salida del balón fue mucho más rápida y, buscando los costados, acabaron encerrando al Yebra, que recibió tres goles más, dos de David Santiago y el que cerraba la goleada, obra de Alexandru Tudora.



“Nos teníamos que quitar la espinita del fin de semana pasado y seguir en la pelea, el Almoguera había ganado y no nos podíamos descolgar de ellos”, explica Chema Mayor. El CD Sigüenza continua tercero, a 3 puntos de los alcarreños y 11 del Balona Conquense, que, a estas alturas de la competición, parece un equipo inalcanzable.

La próxima semana, los seguntinos juegan en casa un complicado partido contra el quinto clasificado, el Optense de Huete. “En este mes tenemos dos partidos importantes, donde nos jugamos buena parte de nuestras aspiraciones, uno contra el Optense, mientras que el último domingo visitamos Cuenca para jugar contra el líder”, finaliza el técnico seguntino.

Por su parte, los juveniles del Sigüenza perdieron contra el Azuqueca. A pesar de esta derrota, continúan en la pelea por estar entre los cuatro primeros para jugar el play-off, a falta de tres partidos para el final de la liga regular.



