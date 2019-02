La lavadora DUO de Haier, ganadora en los Premios de Diseño de Cocinas y Baños

La sofisticada lavadora de la marca nº1 mundial se ha llevado el máximo reconocimiento en la categoría de Innovación gracias a los votos de los lectores de la revista. DUO es la primera lavadora del mundo con un sistema exclusivo que permite hacer dos coladas simultáneas gracias a su doble tambor. La gala y entrega de premios tuvo lugar en Feria de Valencia el pasado 29 de enero y ella acudieron representantes de marcas participantes como Roca, Duscholux o Formica, entre otros Haier, líder mundial en electrodomésticos, ha sido galardonada con el premio a la Innovación en la III Edición de los Premios de Diseño de la revista Cocinas y Baños. La lavadora DUO, de doble tambor, ha recibido el máximo galardón de su categoría gracias a los votos online de los lectores de esta publicación mensual. El electrodoméstico puede realizar dos ciclos de lavado simultáneo debido a que incorpora dos tambores de 4 y 8 kilos. El premio fue otorgado por Pilar Blanco, directora de la revista en la Feria de Valencia el pasado dia 29 de enero.

El premio es fruto de los votos de los lectores de la revista que eligen el producto más atractivo a través de la página web www.revistascocinasybaños.es según 9 categorías: Proyecto de Reforma, Pavimentos y Revestimientos, Muebles de Cocina, Componentes y Accesorios, Diseños de Cocinas, Innovación, Baños de Última Tendencia y Pagina Web y Servicios.

Haier Duo Dry, es la única lavadora-secadora de doble tambor que ofrece a los usuarios una excelente experiencia de lavado por el mero hecho de poder realizar dos coladas al mismo tiempo. Al permitir dos ciclos independientes simultáneos, se gana en eficiencia y además también en tranquilidad, puesto que Haier ofrece garantía de por vida en los dos motores Direct Motion que incorpora (de transmisión directa) que son sinónimo de funcionamiento silencioso y sin vibraciones.

La lavadora Duo Dry de Haier también tiene la opción de convertir uno de sus tambores en secadora y de este modo, y tan sólo 1,30 cms de altura, se puede contar con una lavadora-secadora o lavadora adicional. Contiene dosificador automático de detergente y suavizante que ayuda a ahorrar, dosificando la cantidad idónea según la carga o las manchas indicadas. Se puede manejar fácilmente gracias a su pantalla táctil y permite conexión a internet para controlar remotamente las funciones del electrodoméstico desde un dispositivo móvil.

En la selección de los nominados de las categorías establecidas del Concurso de Diseño de Cocinas y Baños, se ha valorado tanto la excelencia como la capacidad para innovar y la aportación de soluciones para ayudar a simplificar la vida de sus usuarios. Se trata de la tercera edición del concurso que la revista realiza con el objetivo de incentivar y apoyar a los profesionales del sector.

Sobre Cocinas y Baños

Es una revista de venta en quiosco con una trayectoria de más de 25 años, y la primera en el mercado especializada en esta temática. Su contenido está dedicado a la difusión de las novedades de mobiliario, electrodomésticos y todo lo necesario para equipar las dos estancias hasta el último detalle.

Con una tirada de 40.220 ejemplares, la revista cuenta con una cobertura privilegiada en los puntos de venta del territorio nacional, además de una distribución gratuita del 10% entre arquitectos, interioristas y tiendas especializadas del sector.

Curt Ediciones es quien la edita, un grupo Editorial dedicado a la publicación de revistas especializadas en diferentes ámbitos informativos. Desde sus inicios en el mundo de la decoración, en el año 1980, la empresa ha ido expandiendo su campo de intervención a sectores tan diversos como la náutica deportiva, el turismo, la gastronomía, joyería o relojería.

