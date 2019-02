Elegir el look ideal para cada cuerpo con Wanita Soul Comunicae

martes, 5 de febrero de 2019, 08:07 h (CET) Para escoger el look perfecto que resalte los puntos fuertes de cada persona se deberá prestar atención a algo tan importante como la estructura corporal. A continuación se dan algunos consejos: Triángulo invertido: Si la estructura corporal se parece a la de un triángulo invertido lo más recomendable es que se utilicen vestidos que presenten escote en forma de barco. Este tipo de prendas ayudan a neutralizar la anchura de los hombros dejándolos a la vista junto con el área superior del escote. Una buena forma de atenuar los hombros será utilizar complementos llamativos en el escote o cuello: Por ejemplo un collar.

Estructura redonda: Las soluciones oscuras ayudarán a estilizar la figura y ganar linealidad. Un pantalón recto ayudará a reducir las redondeces. Si se quiere realzar el pecho y disimular las redondeces se puede optar por un top de corte imperio ajustado en la parte superior.

Estructura rectangular: Cuando se habla de un cuerpo rectangular, se habla de una estructura corporal en la que tanto los hombros como la cadera presentan la misma anchura. En estos casos lo más recomendable es realzar las curvas. Para ello se optará por prendas para dar mayor volumen a los hombros (vestidos con hombreras o elementos decorativos como pedrería) y a la cintura. De este modo se logrará crear la sensación de una cintura más estrecha.

Estructura triangular: En este caso se necesitará dar un mayor protagonismo a los hombros y disimular la cadera. Una buena opción puede ser un vestido de tirantes con corte imperio y escote halter. El objetivo es conseguir definir una estructura con forma de reloj de arena.

Pecho: Si se tiene mucho pecho y se desea reducir la sensación de volumen lo más recomendable es que se opte por un escote en forma de V porque además ayudará a estilizar la espalda. Si el caso es el contrario y por lo tanto se necesita realzar el volumen del pecho lo más recomendable es apostar por los brillos, los volantes y la pedrería en el área frontal para generar un mayor volumen.

WanitaSoul dispone todo tipo de prendas para todos los tipos de estructura corporal. Preparar los looks con Wanita Soul, será muchos más fácil éste año.

