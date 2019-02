Gama Clásica sigue potenciando su vocación de servicio ofreciendo consejos prácticos Comunicae

lunes, 4 de febrero de 2019, 11:02 h (CET) Esta vez explica cómo cuidar de los neumáticos de banda blanca, uno de los modelos que más venden en su portal web Los neumáticos de banda blanca nacieron por motivos meramente estéticos. La célebre franja blanca, que es del mismo color que el caucho natural, se consolidó, ya desde su invención, como un símbolo que aportaba elegancia a los vehículos. "Son un tipo de neumáticos que quedan muy bien. Entonces eran vistos como un extra que daba al coche un toque de distinción que se podía identificar desde la distancia", explica el gerente de Gama Clásica, empresa especializada en neumáticos clásicos, Pep Solé. Aunque se pusieran de moda sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, su huella imborrable ha llegado hasta nuestros días. Muchos coches clásicos los lucen todavía en la actualidad, y son diversas las empresas que los fabrican.

“Son muy solicitados”, asegura Solé, que a través de Gama Clásica distribuye diferentes tipos de neumáticos con banda blanca. Si bien es cierto que existen imitaciones de la banda blanca, Solé afirma que “se distinguen fácilmente”. “Las imitaciones se adhieren durante el proceso de montaje, y van unidas entre el talón del neumático y la llanta. Lo que pasa es que en poco tiempo se despegan, y a simple vista se puede comprobar que están separadas del neumático”, explica Solé. Por si no fuera suficiente, estas imitaciones suelen dañar el neumático, y al coger velocidad suelen conllevar problemas de vibración, ya que en su colocación no quedan bien equilibradas. “Su calidad y durabilidad son muy bajas. A los dos o tres meses suelen dar problemas”, advierte el gerente de Gama Clásica.

La banda blanca original requiere de un cuidado especial

"La limpieza es el tema estrella", avisa Solé, que no es partidario de las soluciones mágicas. "Es muy difícil limpiar la banda blanca. El primer consejo, claro está, es que se ensucien lo menos posible", añade. En este sentido, conviene taparla cuando el coche esté estacionado, para que no le toquen ni el sol, ni el fango, ni las humedades, ya que todos estos factores la ensucian y envejecen. Los últimos modelos de banda blanca vienen ya con unas tiras de color azul que se colocan encima de la franja blanca durante el montaje y transporte de los neumáticos. Para limpiarlos Solé recomienda agua y jabón y, sobre todo, mucha paciencia.

