Marketing, Pasión y mucho Rock & Roll, así fue la Tercera Edición de Marketing Rocks Comunicae

lunes, 4 de febrero de 2019, 09:21 h (CET) Este viernes se celebró la Tercera Edición de Marketing Rocks en el Hotel Meliá Palma Marina, con el objetivo de presentar las últimas tendencias del sector con un completo programa con ponencias de expertos nacionales e internacionales en la que reunieron a más de 200 profesionales del sector y empresas en Palma de Mallorca En una sala decorada con motivo del color pantone del año, Living Coral, hablaron grandes y reconocidos ponentes nacionales e internacionales que tocaron temáticas relacionadas al Marketing, la Comunicación, la Publicidad y los Negocios.

Tras la presentación inicial de la organización, compuesta por Nadia Nemer de Nemer Studio, los representantes de algunos de los patrocinadores oficiales Isabel González, Directora General de Meliá Palma Marina, y Xavier y Toni Representantes de la empresa Don Dominio, dirigieron unas palabras a todos los asistentes.

El programa arrancó con la intervención de Yago Uribe, emprendedor compulsivo, que habló sobre su historia de emprendimiento y su experiencia como ponente en la pasada edición de Marketing Rocks.

Tras la ponencia de Yago Uribe, le tocó el turno a Sebastián Lora, que habló sobre cómo hablar para que la gente quiera escuchar, y dio un sistema de cuatro partes que harían que el mensaje de los asistentes sea interesante siempre y que las personas les escuchen con atención e intención.

Después, tuvo lugar la mesa redonda moderada por Javier Piedrahita, Director de Marketing Directo. Esta mesa redonda estuvo compuesta por Nadia Nemer, Experta en Marketing y Eventos, Lydia Pérez, Experta en Marketing Turístico, Joseba Guijarro, Experto en Marketing Gastronómico, Félix Torralba, Director de Mallorca Open y Experto en Marketing Deportivo, y Alba Bustamante Responsable de la Estrategia de Posicionamiento para las marcas GRAN MELIÁ y ME BY MELIÁ y Experta en Marketing Hotelero.

La mesa redonda debatió los diferentes sectores y de qué manera el Marketing puede ayudar a mejorar los mismos.

Después de una merecida pausa, continuó Carlos Dulanto que habló sobre Storytelling para hacer negocios. El poder de las historias no solo sirve para conectar o entretener a alguien. Las historias, las buenas historias, cambian comportamientos.

Luego, Diana Gavilán descubrió el Marketing con los cinco sentidos que va a hacer conectar cualquier negocio de la mejor manera. Las buenas historias se cuentan a todos los sentidos.

El esperado Agustín Medina, dio una reflexión sobre el poder de las marcas y los importantes cambios que se están produciendo en el mundo del marketing y la comunicación.

Por su parte, Carlos Fernández, Social Media Manager de Iberdrola, explicó desde su amplia experiencia, las oportunidades que tienen en comunicación y marketing las empresas y los retos que afrontan las marcas en el entorno digital y las redes sociales, cómo evolucionan y cuáles son las últimas tendencias que están aplicando multinacionales, instituciones y campañas para conseguir sus objetivos en un entorno que evoluciona muy rápidamente.

Llegó el turno de Diana Zuluaga, que habló sobre las únicas 5 estrategias que van a garantizar el crecimiento exponencial de los negocios digitales en el 2019. Una dinámica en la que el público aprendió como en menos de dos años ella logró tener un negocio digital rentable.

Finalmente, llegó el broche de oro de la mano de Josepe García y Miquel Baixas.

Josepe García emocionó al público desde el primer instante haciéndoles bailar. Josepe habló sobre el mejor marketing del siglo XXI: el Marketing con conciencia. Si se quieren resultados de negocios reales y sostenibles, no vale con las herramientas de marketing, porque la clave está en quien hay detrás del marketing: la persona.

Por su parte, Miquel Baixas, Director de la Escuela de Nuevos Negocios, cerró este intenso programa con las Estrategias de éxito en los negocios digitales. Sin duda, algo que todas las empresas y negocios digitales deben tener hoy en cuenta.

Los asistentes que se dieron cita en esta Tercera Edición de Marketing Rocks, agradecieron a la organización del evento la buena experiencia vivida, y comentaban que estaban ansiosos de vivir próximamente la Cuarta Edición.

La organización

Nemer Studio

Nadia Nemer, fundadora de Nemer Studio, decide poner en marcha este proyecto después de haber formado parte de departamentos de Marketing y Comunicación en multinacionales importantes como Coca Cola, Nissan, Wella e IKEA. Es una persona inquieta, creativa y sobre todo emprendedora, con muchas ganas de mostrar su pasión por el marketing y los eventos, y así fue como nació Nemer Studio.

Nemer Studio es un estudio de Marketing & Eventos en el idean, crean y desarrollan estrategias de marketing y experiencias a medida para impactar y crear ese vínculo que haga a cada empresa inolvidable para su cliente.

Contacto Prensa:

Nadia Nemer - nadia@nemerstudio.com

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un estudio de la Universidad de Amsterdam confirma que los bebés se ríen como los chimpancés Un estudio de la Universidad de Tel Aviv confirma que los triatletas aguantan mejor el dolor Rubén Gavela, nuevo Director General de DHL Freight España Grupo Agrotecnología abre nueva filial en Brasil Islandia, uno de los destinos favoritos de los españoles en Fitur 2019