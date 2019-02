AKKA reinicia el programa formativo internacional para ingenieros ‘The AKKAdemy’

Un mes de convivencia y formación en Ginebra, más 11 meses en las filiales europeas de AKKA Akka Technologies ha puesto en marcha el proyecto ‘The AKKAdemy’, por segundo año consecutivo, un Programa de Postgrado Internacional para la formación de ingenieros recién graduados en las mejores universidades y escuelas de ingeniería de Europa. La primera convocatoria de 2019 cuenta con la participación inicial de 15 ingenieros que se encuentran desde el pasado 9 de enero en Ginebra disfrutando de un primer mes de formación intensiva. En los meses siguientes, nuevos grupos de ingenieros se irán uniendo al proyecto.

Tras este periodo de convivencia en Suiza serán destinados a proyectos reales de la consultora en diferentes países. El objetivo es obtener los conocimientos teórico-prácticos necesarios para adquirir la máxima calificación que les permitirá optar a puestos de trabajo de primer nivel.

El proyecto “The AKKAdemy” es un programa de entrenamiento para nuevos talentos. Es el caso de Daniel García Molero, uno de los ingenieros españoles participantes en el programa que actualmente se encuentra trabajando en Munich, Alemania, para una de las mayores empresas de la industria aeronáutica. Daniel se graduó como Ingeniero de Software el pasado año en la Universidad Complutense de Madrid y completó su formación en la Universidad de Hertfordshire en Londres. Además, gracias al programa The AKKAdemy ha podido especializarse en software para el entorno aeronáutico, espacio y defensa. “Conocí este proyecto en Londres cursando mi cuarto año de carrera. Lo encontré buscando en Linkendin y decidí apuntarme ya que ofrecía grandes posibilidades de movilidad y mi mayor expectativa era trabajar en una gran empresa relacionada con la ingeniería aeroespacial. Gracias a The AKKAdemy he logrado ese reto”, asegura.

Daniel califica la experiencia que vivió durante el primer mes de formación en Ginebra como una “preparación intensiva para el futuro profesional inmediato” y afirma que le pareció “efectivo tanto a nivel profesional como personal”. “El principal objetivo de nuestra estancia en Ginebra es encontrarnos el sitio adecuado para comenzar a trabajar, es decir, nos entrenan y nos ponen a prueba a través de diferentes entrevistas laborales para descubrir dónde encajamos mejor y en qué sitio es más compatible nuestra especialidad. Además, este mes es crucial para conocer gente nueva y entablar relaciones con personas muy diversas que posteriormente te van a facilitar tu estancia en cualquier destino al que te envíen”.

Una vez cumplido el primer mes en Ginebra, a cada ingeniero se le asigna un destino que corresponde con las filiales de AKKA en Europa y que depende sobre todo de la compatibilidad entre la especialidad elegida por cada participante y las empresas demandantes. “En mi caso, mi destino ha sido Alemania y trabajando para una de las empresas más importantes del sector aeronáutico. Estoy muy contento, es lo que yo quería. Para mí, la mayor ventaja de formar parte del proyecto The AKKAdemy es poder entrar a trabajar en la industria directamente en un proyecto como ingeniero especializado. Pero es una ventaja que hay que saber aprovechar con trabajo duro, proactividad, sin dejar pasar las oportunidades que se te presentan y demostrando tu pasión por la ingeniería”.

Daniel reitera la importancia de ser proactivo y no esperar a que la oportunidad llame a la puerta sino lanzarte sin miedo a por lo que buscas. “Yo he tenido suerte de estar donde estoy pero con mucho esfuerzo y ganas. La clave para conseguir lo que quieres es el trabajo diario, saber aprovechar las oportunidades pero sin conformarse con lo mínimo si no seguir buscando lo que de verdad quieres. Además, yo les aconsejaría a los ingenieros que están en el primer mes formativo que aprendan los idiomas locales de los diferentes destinos posibles, es algo muy importante. Y una última recomendación, que no pierdan el tiempo y aprovechen todos los conocimientos que los docentes y profesionales de AKKA te brindan en todo este tiempo”.

AKKA Technologies Spain presta servicios de ingeniería en los sectores aeronáutico, ferroviario, automoción y energía. Acompaña a sus clientes en el desarrollo de las distintas fases de sus proyectos, desde la I+D+i y los estudios de diseño, hasta la producción industrial.

El Grupo AKKA está formado por más de 20.000 empleados en el mundo. En España cuenta, a día de hoy, con la confianza de más de 50 clientes de primer nivel y con más de 500 empleados y sedes en Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao y Sevilla. Sus ingenieros trabajan en proyectos a la vanguardia de la tecnología en todo el mundo, gracias a la fortaleza internacional del grupo y a la movilidad de sus equipos.