El Cáncer de Colon es uno de los más diagnosticados en el año 2017, según el informe publicado por la SEOM Comunicae

lunes, 4 de febrero de 2019, 06:45 h (CET) Según la Sociedad Española de Oncología Médica, los tumores más frecuentemente diagnosticados en España en el año 2017 fueron colorectales, prostáticos, pulmonares, mamarios, de vejiga y de estómago En España, el número de tumores diagnosticados ha incrementado en los últimos 20 años. Los motivos de este aumento en el diagnóstico de cáncer están claramente identificados en el informe, además del crecimiento poblacional, las técnicas de detección precoz y el aumento de la esperanza de vida, para el desarrollo de estos tumores existen otros factores de riesgo controlables que pueden modificar el riesgo de aparición como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo etc.

Afortunadamente también se ha incrementado la supervivencia gracias al diagnóstico precoz.

¿Por qué es tan importante la Prevención del Cáncer de Colon?

Muchas personas con Cáncer de Colon no presentan ningún signo ni síntoma durante las primeras etapas de la enfermedad. Para evitar su desarrollo es necesario tomar medidas preventivas como la realización periódica de una Colonoscopia (imprescindible para el diagnóstico precoz y el tratamiento de esta patología).

De todos los métodos diagnósticos, la prueba más sensible y específica para determinar cualquier enfermedad del colon es la Colonoscopia total ya que, además de permitir una visión total, completa y directa del intestino, permite complementar el estudio con técnicas diagnósticas (biopsias) y terapéuticas (extraer pólipos, coagular lesiones, poner prótesis, dilatar zonas disminuidas de calibre,…) en el mismo acto, con una sensibilidad y especificidad generales aproximadas del 100%.

Desde Clínica ServiDigest inciden en la importancia de evitar factores controlables asociados al riesgo de aparición de tumores como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad y el sedentarismo, como en las medidas de prevención con la realización de estudios endoscópicos como la Colonoscopia, que son básicos para prever la aparición del Cáncer de Colon y otras enfermedades del aparato digestivo.

