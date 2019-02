Margaritas sin pecado Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 3 de febrero de 2019, 08:49 h (CET) Margaritas sin pecado



Quise saber del amor,

la margarita me habló,

y ha dicho NO, con él NO,

decídete con don Eduardo.



Es bueno que pregunté,

que bien que a Eduardo amé,

que si escogiera a Calixto

ya no sería lo mismo.



Gracias dulce margarita,

gracias por aconsejarme,

desde ahora yo ya tengo

