Neumáticos Andrés cierra 2018 con un crecimiento superior al 15% Comunicae

viernes, 1 de febrero de 2019, 14:32 h (CET) Grupo Andrés, distribuidor líder de neumáticos de la península ibérica, cierra 2018 con unos resultados económicos que marcan un crecimiento por encima del 15% respecto al año anterior. La compañía contabilizó una facturación superior a los 150 millones de euros Neumáticos Andrés, distribuidor líder de neumáticos de la península ibérica, cierra 2018 con unos resultados económicos que marcan un crecimiento por encima del 15% respecto al año anterior. La compañía contabilizó una facturación superior a los 150 millones de euros.

Los positivos datos que recoge el balance anual de Neumáticos Andrés destacan, además, porque se dan de forma equilibrada en todas las líneas de negocio de su red de distribución, suministrando productos a más de 20.000 talleres profesionales y exportando a 27 países . Los talleres pueden seleccionar entre más de 16.000 referencias de más de 70 marcas y cumplir así con la demanda del mercado en cualquier gama de vehículos y segmento, siempre con la mayor rentabilidad y garantía de calidad.

Neumáticos Andrés ha reforzado este año su red logística que distribuye con un servicio eficaz y de calidad, cosechando un elevado índice de satisfacción en sus clientes, al mismo tiempo que ha logrado un notable nivel de reconocimiento como miembro de la industria del neumático. De hecho, en 2018, Grupo Andrés ha sido galardonado con el Premio Hevea como Mejor Distribuidor de Neumáticos en España, plenamente respaldado por los profesionales y empresas del sector.

La positiva evolución de la compañía ha sido una constante desde sus inicios hasta la actualidad, con un papel relevante como motor de la economía provincial, regional y nacional, lo que corrobora su posición en el top 50 de las medianas empresas más exitosas de España. Grupo Andrés cuenta con una plantilla cercana a los 140 trabajadores en la matriz Neumáticos Andrés, una cifra que aumenta, con el resto de empresas del grupo, hasta más de 200 empleados.

2018 ha sido un año en que se ha puesto el foco en la fidelización de los clientes profesionales, con el lanzamiento de numerosas acciones de gratificación a través de la plataforma online profesional B2B, una herramienta de comercialización imprescindible en la estrategia de la empresa y en constante actualización tecnológica. No en vano, la compañía ha alcanzado recientemente el hito de los 4 millones de pedidos on line.

“Escuchar al cliente” es una máxima para Grupo Andrés, algo en lo que insiste su Director General, Eduardo Salazar, siempre que explica la filosofía de trabajo que guía la empresa. “Somos un aliado para los talleres y ofrecemos un servicio integral que concentra todas sus demandas y necesidades, por eso es tan importante escuchar todo aquello que nos trasmite el profesional del neumático”.

2019 también será un año con novedades en el sistema de logística con la puesta en marcha de la nueva plataforma logística construida en Madrid. Con más de 12.000 m2 y un stock de 200.000 neumáticos, desplegando a su vez un sistema eficaz de hasta 4 entregas diarias en el ámbito de la comunidad de Madrid.

Como siempre, la innovación tecnológica seguirá marcando el paso de Neumáticos Andrés, sacando al mercado iniciativas pioneras y revolucionarias en el sector. Este año, se lanzará una nueva APP para continuar facilitando el acceso de los profesionales, cuya demanda de productos crece cada año dentro y fuera de la península ibérica.

