Dimension Data España, reconocida como Top Employer 2019 Comunicae

viernes, 1 de febrero de 2019, 13:47 h (CET) Este Programa de Certificación global ha reconocido a más de 1.500 Top Employers en 118 países de 5 continentes Top Employers Institute ha reconocido oficialmente a Dimension Data España como Top Employer 2019 por las excelentes condiciones que ofrece a sus empleados.

Las organizaciones certificadas como Top Employers ponen todo su empeño en ofrecer el mejor entorno de trabajo con las prácticas más innovadoras de Recursos Humanos que ponen a sus empleados en el centro.

Este Programa de Certificación global ha reconocido a más de 1.500 Top Employers en 118 países de 5 continentes.

Sobre el Programa de Certificación

El Programa de Top Employers Institute ofrece a las organizaciones certificadas herramientas para mejorar su marca como empleador, comparar prácticas y aprender de otros excelentes empleadores y armonizar sus prácticas a nivel mundial.

Como compañía independiente de certificación de RRHH, Top Employers Institute evalúa a las compañías participantes con su HR Best Practices Survey global. Para obtener la certificación, las organizaciones deben superar con éxito los exigentes estándares que establece Top Employers Institute.

La HR Best Practices Survey realiza 100 preguntas sobre 600 prácticas de desarrollo de personas en 10 áreas: estrategia de talento; planificación de la plantilla; adquisición de talento; on-boarding; aprendizaje y desarrollo; gestión del desempeño; desarrollo del liderazgo; gestión de carrera y sucesión; compensación y beneficios; y cultura.

!Las organizaciones certificadas como Top Employers 2019 han demostrado que con el desarrollo de todas estas prácticas ponen a sus empleados en el centro y les ofrecen unas condiciones excepcionales. Estas compañías contribuyen a enriquecer el mundo del trabajo con su extraordinaria dedicación a la excelencia en Recursos Humanos. Gracias a ello, las hemos reconocido como empleadores de referencia", señala David Plink, CEO de Top Employers Institute.

Qué significa ser un Top Employer

Los Top Employers son organizaciones con los estándares más exigentes que han trabajado intensamente para crear, implementar y progresar en sus estrategias de personas. Estas organizaciones ofrecen una experiencia extraordinaria a sus empleados con programas estratégicos y coherentes que contribuyen a crear un entorno que les empodera y desarrolla.

En palabras de Araceli Pedraza, Country Manager Dimension Data España, "Estamos muy orgullosos de que Dimension Data España haya alcanzado esta certificación ya que demuestra la dirección en la que estamos trabajando. Somos una compañía referente en el continente europeo ya que somos Top Employer Europa y en todo el mundo como Global Top Employer". "Nuestro capital humano es clave en nuestros servicios y nuestro negocio. Por ello estamos implementando políticas y directrices que nos sirvan para atraer y retener talento y que ayuden al desarrollo profesional y personal de nuestro equipo. Top Employer es una evaluación de nuestros procesos y nos ayuda a mantener nuestro liderazgo en el mercado".

Visitarles en esta página: http://www2.dimensiondata.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.