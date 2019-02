El diseño web SEO es fundamental para el posicionamiento de una web, según AXIS INTELLIGENCE Comunicae

viernes, 1 de febrero de 2019, 13:51 h (CET) El diseño web ha evolucionado hasta convertirse en la actualidad en la piedra angular del posicionamiento SEO de una web. AXIS INTELLIGENCE, expertos en diseño web y SEO desvelan las claves de este fenómeno AXIS INTELLIGENCE, empresa sevillana de marketing online, experta en diseño web y posicionamiento SEO, destaca la importancia de tener presente el SEO a la hora de diseñar una página web.

Con la irrupción de Internet, las empresas y los profesionales con mayor vocación tecnológica dieron el salto a la Red. Estos pioneros del medio digital entendían la importancia de estar en Internet, y poder ofrecer un espacio informativo digital a sus clientes.

Con el paso del tiempo, la Red se convirtió en lo que es hoy: el principal canal de marketing y el punto de encuentro de empresas y clientes, el principal mercado donde se comercializan productos y servicios de todo tipo.

Hoy en día, no es suficiente con estar en Internet: es preciso liderar en Internet. La diferencia entre estar el primero en los resultados de búsqueda del principal buscador que usan los consumidores y usuarios: Google, y estar más atrás puede suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso de la actividad empresarial.

La estrecha relación entre el diseño web y el SEO o posicionamiento de la web

Una web es mucho más que su estética, de la misma forma que un edificio es mucho más que lo que se puede ver a simple vista. Si ambos no poseen unos cimientos sólidos y una concienzuda planificación previa, tarde o temprano acabarán cayendo.

El posicionamiento de una web se comienza a trabajar antes de diseñar la estética misma de la web, de hecho su alojamiento (hosting), su programación (usar html y css o usar un CMS como WordPress), el número de páginas que albergará el sitio web, y la distribución de las mismas no seguirá el capricho del webmaster o diseñador de la web, sino que seguirá un profundo estudio de la intención de búsqueda de los usuarios que se quiera atraer, de la semántica latente y de los términos que empleen los clientes potenciales que se quieran captar.

"Cuando una empresa nos pide que le ayudemos con el posicionamiento de su web, resulta fundamental comenzar realizando una auditoria SEO para analizar en qué situación se encuentra la web de nuestro cliente. Con ella podemos ver si su web se diseñó teniendo en cuenta su futuro posicionamiento o si simplemente en su día se creó una página bonita, atractiva, pero sin posibilidades de que posicione nunca. Esto sucede en el 95% de las ocasiones: la web no sigue ningún tipo de criterio de posicionamiento, siendo incapaz de posicionar tal y como está. Tras la auditoría del sitio web, se le presenta al cliente distintos escenarios con los que poder lograr competir en igualdad de condiciones con sus competidores. El posicionamiento SEO es el plano que especifica cómo ha de construirse la web, paso a paso. De ahí que sea crucial encargar el diseño de la web a un equipo experto de SEO" según Miguel Ángel Villalobos, CEO de AXIS INTELLIGENCE.

