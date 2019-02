Baskonia se pone serio y minimiza a Maccabi Los vascos hacen fácil una victoria vital por el 'Top 8' Redacción Siglo XXI

viernes, 1 de febrero de 2019, 09:36 h (CET) El Kirolbet Baskonia venció con autoridad (97-73) al Maccabi Tel Aviv en la jornada 21 de la Euroliga este jueves, rival directo por estar en los 'playoffs' y que llegaba en racha al Fernando Buesa Arena, de donde salió vapuleado por el cuadro vasco, decidido y serio por el premio importante para la clasificación.



Los de Velimir Perasovic frenaron al mejor equipo de la segunda vuelta, que venía de cuatro victorias, empatados en nueve con los vascos y con Armani Milan. Ahora, el Baskonia suma 10 para asomarse al 'Top 8' a la espera de lo que hagan los italianos el viernes en Gran Canaria. Johannes Voigtmann fue el mejor (20 puntos) cuando aún parecía que había algo en juego en el primer tiempo.



El pívot local lideraba ya al descanso con 17 puntos el zarpazo a Maccabi. Desde el inicio se puso serio Baskonia y más o menos le salió todo, con una efectividad que dio confianza a la defensa. Voigtmann, Shields y Vildoza sumaron como trataron de hacer Wilbekin y Black en los visitantes (26-18), pero la renta no dejó de crecer para los vascos en el segundo cuarto.



Dos triples de Pargo, maquillando un duro 6 de 17 en el triple israelí en el primer tiempo, y uno de respuesta de Voigtmann dejaron la diferencia en más 13 para los de Perasovic al descanso (54-41). Hilliard también fue protagonista en un Baskonia que terminó de hacer fácil en la reanudación un duelo marcado en el calendario. El Buesa arena se comió a un Maccabi que entró a 24 puntos al último cuarto.



Antes, con un 10-2 para empezar el tercer cuarto, el Baskonia había confirmado su vuelta a la pelea por los 'playoffs' tras su derrota la pasada semana en casa del Darussafaka. Vildoza hizo más grande la herida de un Maccabi negado contra el aro, dejando 10 minutos de la basura en un partido que se esperaba de tú a tú. Los de Vitoria, que ya ganaron en Tel Aviv, rebajan las expectativas de los de Ioannis Sfairopoulos con la mente en 'su' Final Four.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KIROLBET BASKONIA, 97 - MACCABI TEL AVIV, 73. (54-41, al descanso).



--EQUIPOS.

KIROLBET BASKONIA: Vildoza (16), Janning (5), Shields (13), Voigtmann (20) y Poirier (7) --quinteto inicial--; Hilliard (19), Marcelinho (4), Diop (8), Jones (5), González (-).



MACCABI TEL AVIV: Wilbekin (19), Pargo (8), Caloiaro (5), O'Bryant (15) y Black (10) --quinteto inicial--; Tyus (2), Ray (2), Roll (2), Dibartolomeo (-), Avdija (6), Cohen (4) y Zoosman (-).



--PARCIALES: 26-18, 28-23, 27-16, 16-16.

--ÁRBITROS: Lamonica, Belosevic y Koljensic. Eliminado por faltas personales Ray en el Maccabi.



