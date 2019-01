El rey Felipe VI honra la cooperación entre el Grupo Deutsche Post DHL y Aldeas Infantiles SOS Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 17:48 h (CET) El Grupo Deutsche Post DHL gana el Premio CODESPA en la categoría 'Empresa Solidaria' El programa de responsabilidad social del Grupo Deutsche Post DHL, GoTeach, ha sido honrado por la Fundación CODESPA con el Premio CODESPA en la categoría 'Compañía Solidaria', por su fuerte asociación con la Organización de Aldeas Infantiles SOS. Hoy, el Rey Felipe VI de España entregó el premio al Grupo Deutsche Post DHL (Grupo DPDHL), que desarrolló el programa GoTeach en estrecha colaboración con Aldeas Infantiles SOS, como parte de su programa de ciudadanía corporativa para todo el Grupo. A través de su asociación con Aldeas Infantiles SOS, que se estableció en 2010, el Grupo DPDHL trabaja hoy con esta organización en más de 40 países en África, Asia, América Latina, Europa y la región de Oriente Medio / Norte de África.

Desde su inicio en 2011 hasta finales de 2018, aproximadamente 15.000 jóvenes de Aldeas Infantiles SOS se han beneficiado del apoyo del programa GoTeach, gracias a las diversas actividades desarrolladas en sus respectivos países.

En cooperación con socios locales, el Grupo DPDHL apoya a los jóvenes de entre 15 y 25 años en su transición de la escuela al mundo laboral. Junto con el apoyo financiero para los programas educativos y las instalaciones para jóvenes, las actividades se centran en la orientación profesional, la enseñanza de habilidades profesionales básicas y la prestación a los jóvenes de su primera exposición al mundo laboral. El Grupo DPDHL colabora estrechamente con las Aldeas Infantiles SOS locales para desarrollar medidas de apoyo, adaptadas directamente a las necesidades de la comunidad.

"En todo el mundo, los empleados del Grupo DPDHL son voluntarios y se toman el tiempo de guiar a los jóvenes en su transición al mundo del trabajo. Buscan inspirar y motivar a los jóvenes, preparándoles para sus primeros pasos en el mundo laboral, compartiendo sus propias experiencias profesionales y personales. Es un verdadero honor recibir tal reconocimiento tanto por nuestro compromiso en el campo de la responsabilidad social corporativa, como por el compromiso que la compañía demuestra en cada uno de los más de 40 países en los que la asociación está activa', ha explicado Ralf Dürrwang, Vicepresidente de Ciudadanía Corporativa en el grupo Deutsche Post DHL. 'Nos complace mucho ver que nuestra cooperación con Aldeas Infantiles SOS ha sido reconocida a través del Premio CODESPA en la categoría de Empresa Solidaria".

Un ejemplo del éxito del programa es Keeper Bonase, administrador de DHL Global Forwarding: "Crecí en la Aldea Infantil SOS en Ciudad del Cabo. Nisa Ebrahim, Jefe de producto de Gestión de riesgos y seguro de carga - MEA, DHL Global Forwarding, ha sido mi mentora desde 2012. El programa GoTeach nos unió. Mientras tanto, he completado mi aprendizaje y ahora tengo un puesto permanente en DHL en Sudáfrica. Hoy estoy ayudando a los jóvenes de la Aldea Infantil SOS de donde vengo".

Una característica distintiva de la asociación del Grupo con Aldeas Infantiles SOS es la estrecha relación que se establece entre los jóvenes y sus mentores, los empleados del Grupo Deutsche Post DHL. A través de las pasantías, los jóvenes tienen la oportunidad de asumir responsabilidades y obtener información sobre un entorno laboral. Esta forma única de apoyo mejora significativamente su empleabilidad y la capacidad de convertirse en adultos autosuficientes. Junto con Aldeas Infantiles SOS, el Grupo Deutsche Post DHL desarrolló YouthCan!, una plataforma que permite a las organizaciones de Aldeas Infantiles SOS de todo el mundo intercambiar conocimientos y mejores prácticas. El objetivo aquí es permitir a Aldeas Infantiles SOS trabajar con otras compañías de todo el mundo, es decir, independientemente del Grupo DPDHL. Además, en países como Madagascar, GoTeach ha tomado la iniciativa de educar a los jóvenes, y el gobierno ha incluido a GoTeach en sus actividades, como un ejemplo de cómo desarrollar las habilidades necesarias para ingresar al mundo laboral.

Sobre Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional no gubernamental de desarrollo, dedicada a apoyar a los niños en las áreas de cuidado individual, educación y salud. La organización se compromete a ayudar a los niños necesitados: los niños cuyos padres no pueden cuidarlos o los niños con antecedentes familiares difíciles. Fundada en 1949, Aldeas Infantiles SOS ejecuta programas en 135 países y territorios de todo el mundo y trabaja en el espíritu de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Sobre la Fundación CODESPA

La Fundación CODESPA es una organización sin fines de lucro con 33 años de experiencia en cooperación internacional para el desarrollo. Sobre la base de la confianza en la capacidad humana para construir un mundo más equitativo y justo, su misión es brindar oportunidades a las personas para que puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su propio desarrollo. Desde su inicio hasta el presente, ha gestionado alrededor de 1.000 proyectos en 33 países de América Latina, Oriente Medio, África y Asia y ha ayudado a millones de personas a mejorar sus condiciones de vida.

