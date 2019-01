La nueva escuela está en Instagram, según Profesionalidad Online Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 17:36 h (CET) Instagram está alcanzando unas cotas de popularidad insospechadas en ámbitos que a priori podrían no ser asociados a esta red social, como es el educativo. Profesionalidad Online, portal especializado en formación a distancia, desvela las claves del éxito de la comunidad de docentes en Instagram Profesionalidad online, principal portal de formación a distancia en lengua española, destaca que cada vez son más los docentes que apuestan por abrirse una cuenta educativa en la famosa red social Instagram.

Una de las últimas tendencias observadas es la que desarrollan maestros y maestras publicando sus materiales con el hashtag (#claustrodeig). Entre ellos forman parte de una especie de comunidad educativa online formada por maestros de todas las especialidades, profesores, educadores sociales y terapeutas de todas partes de España e incluso docentes españoles que no están residiendo en el país y cuentan sus experiencias magistrales desde el extranjero.

El contenido de estas cuentas es muy innovador; se trata de docentes que están al día y que enseñan entre otras muchas cosas: propuestas de gamificación en el aula, tutoría entre iguales, aprendizaje invertido, aprendizaje basado por proyectos, aprendizaje a través del juego…

Otro hashtag que está pegando fuerte entre la comunidad de maestros en Instagram es #juegaunlibro. Con este hashtag se puede encontrar cada lunes cientos de reseñas sobre cuentos para todas las edades. Y mucho más que eso, con cada cuento los participantes proponen una serie de actividades educativas, manualidades o juegos relacionados con el mensaje del libro.

La inclusión de la cuentoterapia en esta comunidad es fantástica. Es destacable el poder terapéutico que muchas personas atribuyen a los cuentos y es que, son un recurso de gran importancia que permiten trabajar aspectos relacionados con las emociones. Hoy en día, la gestión emocional es algo que necesitan trabajar mucho los niños. Siguiéndose dicho hashtag los usuarios podrán descubrir muchas personas apasionadas por la lectura y amor por los cuentos.

Otro hashtag recomendado por esta comunidad educativa virtual es #compartireducación . A través de la cuenta de @blogdeunmaestro se puede participar de los directos que este profesor organiza con distintos profesionales del claustro de Instagram una vez a la semana. Durante una hora se puede aprender y preguntar en directo aspectos relacionados con el tema educativo que se esté tratando.

Existen muchas cuentas educativas que pueden seguirse para estar al día en este tema y que destacan por las ganas e ilusión de crear un clima emocional positivo e innovador entre su alumnado. Muchas de estas cuentas también disponen de su propio blog o plataformas TPT (Teachers Pay Teachers) donde cuelgan recursos de elaboración propia gratis. Para empezar, se puede probar con algunos de los perfiles más recomendados en la Red:

@srta_wabisabi, maestra de educación especial https://www.aulawabisabi.com/

@laclasede_elena, maestra de infantil.

@maestro_juancarlos, aprendizaje basado en proyectos.

@ennuestraclasedeprimaria, maestra de primaria https://ennuestraclasedeprimaria.blogspot.com/

@orientacionandujar que desde su potente página web www.orientacionandujar.es ha llegado a Instagram creando un espacio que alcanza los 60.000 seguidores.

@parentesis.educacion profesora de inglés y francés en secundaria https://parentesiseducacion.com/

@classclassyesyes, maestra de primaria de ingles

@creaduca, educadora social.

Muchos seguidores de este tipo de cuentas educativas opinan que desde que siguen estos perfiles y hashtags educativos han enriquecido la experiencia de aprendizaje de sus niños. Publicación tras publicación, los seguidores van cogiendo ideas o copiando trucos y actividades de otros compañeros. Visitando cualquiera de los cientos de cuentas educativas existentes, en su contenido se puede apreciar claramente que el factor motivación está asegurado.

Además, las cuentas que han alcanzado un gran número de seguidores publicitan día a día materiales, valorándolos según sus propias experiencias.

El fenómeno influencer aparece en este caso en forma de maestros y maestras modelo, que enseñan su día a día en el aula y que conduce a que muchos de los seguidores de estos “influencers educativos” obtengan experiencias y figuras modelo que les permiten alcanzar más conocimientos para ponerlos luego en práctica.

Se podría concluir diciendo que este claustro virtual de Instagram se define por personas que son maestros de vocación, que abren las puertas de sus aulas y de sus conocimientos al mundo. Una exposición al exterior basada en compartir y mejorar aprendiendo de los demás. Con actitudes que se fundamentan en el respeto del trabajo llevado a cabo con los demás.

Instagram ha creado un espacio donde se han establecido nuevos lazos profesionales, colaboraciones y vínculos de amistad entre docentes, padres/madres y resto de personas interesadas en la educación de los más pequeños. La nueva escuela está en Instagram.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El rey Felipe VI honra la cooperación entre el Grupo Deutsche Post DHL y Aldeas Infantiles SOS Skitude: claves para practicar Freeride Instaladora Lafuente finaliza 2018 con un aumento notable de su facturación anual Despedidas de Soltero en Málaga añade nuevos espectáculos a sus ofertas Fisiotema, amplía la cartera de productos que ofrece a través de su página web