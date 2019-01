Lifesize simplifica la experiencia de la sala de reuniones con Lifesize Share Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 17:12 h (CET) Lifesize Share nace como una plataforma de aplicaciones que facilita la integración de medios audiovisuales en las salas de reuniones o zonas de trabajo. Elimina las tradicionales barreras en la comunicación de la sala de reuniones aportando compartición inalámbrica desde terminales personales a pantallas También aporta una plataforma de cartelería digital a través de la integración con ScreenCloud para transformar fácilmente las pantallas de las oficinas en dispositivos para visualización de contenido personalizable.

Lifesize, proveedor global de soluciones de colaboración por video para reuniones productivas, anuncia nuevas funcionalidades de su plataforma Lifesize Share, que permiten a las empresas crear, homogeneizar y automatizar los espacios de reuniones de distintas localizaciones de manera rentable y funcional. La plataforma proporciona una experiencia optimizada para compartir contenido de medios audiovisuales y video de forma inalámbrica en cualquier pantalla conectada, así como nuevas integraciones para las aplicaciones de cartelería digital de ScreenCloud, y compatibilidad con la pizarra digital de Kaptivo.

Como solución de compartición inalámbrica, Lifesize Share permite a los usuarios unificar la experiencia de uso para todas las salas de la organización con un solo dispositivo de sala y todo ello gestionado centralmente a través de la consola de administración, permitiendo al gestor del servicio el control total y configuración remota de todos los dispositivos.

Adicionalmente Lifesize Share ofrece más aplicaciones de valor como son:

Reuniones “one-touch” en conjunción con el servicio de videoconferencia de Lifesize: a través de Bluetooth se pueden utilizar los terminales personales móviles para gestionar las llamadas y unirse a reuniones con un solo botón.

Cartelería digital: compartir contenido personalizable en las pantallas conectadas en las salas de reuniones y en toda la oficina con soporte para la cartelería digital de ScreenCloud.

Conmutación Automática entre servicios: cambiar la visualización automáticamente pasando de la cartelería digital a la compartición inalámbrica, y poder volver a la cartelería digital al finalizar la presentación.

Captura de pizarra: permite capturar y compartir el contenido de la pizarra, haciendo una crónica de toda la sesión en tiempo real, con los participantes de la reunión en cualquier lugar mediante el sistema de colaboración de pizarra Kaptivo. "Con Lifesize Share, las empresas pueden automatizar fácilmente la administración de dispositivos para espacios de reunión en la oficina, ahorrando el tiempo y el dinero que normalmente se invierte para integrar diferentes tecnologías", comenta Craig Malloy, CEO de Lifesize. "A través de la consola central de gestión, la plataforma también ofrece actualizaciones automáticas para mejoras de software y nuevas integraciones de aplicaciones para que los usuarios puedan acceder a nuevas características y funcionalidades sin complicar su configuración actual o causar problemas de interoperabilidad".

"Prevemos que el número de dispositivos de presentación inalámbricos profesionales experimentará una tasa de crecimiento de casi el 30 por ciento hasta 2022", señala Rob Arnold, analista principal de Frost & Sullivan. "Lifesize Share está a la vanguardia de la innovación en este mercado ya que facilita que los participantes de la reunión compartan de forma inalámbrica múltiples tipos de medios audiovisuales desde cualquier dispositivo sin requerir conectores especiales ni descargas de software. Apoyándose en el servicio de videoconferencia de Lifesize, Lifesize Share enriquece, automatiza y optimiza la experiencia del usuario final en la colaboración de sala de reuniones”.

El servicio adicional de cartelería digital que ofrece Lifesize Share junto con ScreenCloud permite a las empresas transformar fácilmente las pantallas de sus oficinas en dispositivos de contenido dinámico y automatizado. A través de la integración, las pantallas conectadas dentro y fuera de las salas de reuniones se pueden configurar para mostrar contenido personalizable de más de 70 aplicaciones gratuitas, incluidos horarios de reuniones, noticias de la compañía, y feeds de redes sociales para mejorar la comunicación y la participación interna.

"La capacidad de visualizar datos y contenidos juega un papel crucial en una estrategia de comunicación efectiva, especialmente cuando se trata de involucrar a los empleados", explica Mark McDermott, CEO de ScreenCloud. "Con la integración de ScreenCloud en Lifesize Share, las empresas pueden convertir el espacio muerto de las pantallas, que de otra forma no usarían, en un canal ideal para comunicarse con su personal, sin necesidad de gastar tiempo o dinero adicional para incorporar nuevos sistemas de visualización en la oficina".

Con la compatibilidad con el sistema de colaboración de la pizarra de Kaptivo, Lifesize Share también permite a los usuarios capturar y compartir, en tiempo real, contenido dibujado en una pizarra física para participantes remotos. El contenido es digitalizado, seguro y protegido.

"Habitualmente, en las reuniones, dibujar las ideas en una pizarra es fundamental para colaborar y comunicarse, e históricamente éstas no han sido capturadas como se debía”, señala David Hsieh, CEO de Kaptivo. "Junto con Kaptivo, Lifesize está simplificando la próxima generación de colaboración visual en tiempo real para cualquier tipo de reunión".

Para más información sobre Lifesize Share: www.lifesize.com/share.

Sobre Lifesize

En Lifesize entienden la importancia de poder conectar a las personas para hacer del puesto de trabajo un lugar perfecto. Durante más de una década Lifesize ha estado a la vanguardia de la videoconferencia y la colaboración proporcionando soluciones de alta calidad, diseñadas para unir a las personas. Combinan un servicio de videoconferencia basado en la nube, el mejor de su clase, con dispositivos inteligentes galardonados y fáciles de usar, creados para cualquier sala de conferencias y con el objetivo de conectar a personas desde cualquier lugar. Es una experiencia de reunión única. Sus soluciones de videoconferencia cumplen con las necesidades de las empresas actuales y son totalmente accesibles para compañías de cualquier tamaño. Para obtener más información: https://www.lifesize.com/es o @LifesizeHD.

Para más información de prensa:

KiCom Comunicación

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El rey Felipe VI honra la cooperación entre el Grupo Deutsche Post DHL y Aldeas Infantiles SOS La nueva escuela está en Instagram, según Profesionalidad Online Skitude: claves para practicar Freeride Instaladora Lafuente finaliza 2018 con un aumento notable de su facturación anual Despedidas de Soltero en Málaga añade nuevos espectáculos a sus ofertas