EXPOBEAUTY&WELLNESS: La gran fiesta de belleza y bienestar abre sus puertas al gran público en Barcelona Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 17:21 h (CET) Se acerca la fecha tan esperada. Chez Flo & TubellezApp.com, convocan la segunda edición de la feria de belleza y bienestar ExpoBeauty & Wellness en en el salón ArteriaBCN de Barcelona los días 9 y 10 de febrero Este encuentro ubicado en el corazón del Eixample, está diseñado para atraer a todos aquellos curiosos que quieran descubrir las infinitas oportunidades y novedades que el sector del bienestar ofrece. A día de hoy, hay una previsión de más de 500 asistentes que se beneficiarán de todas las ofertas en tratamientos de belleza y bienestar, in situ y a precios low cost.

Se prevén más de 40 expositores cuya diversidad será notable. Entre ellos contamos con servicios de terapias naturales, peluquería, barbería, tratamientos faciales, manicuristas, quiroprácticos, fisioterapeutas, entrenadores personales…

A nivel de productos de belleza y bienestar, habrá una sección dedicada a gamas basadas en productos naturales. El sector moda no podía quedarse atrás y también va a tener su espacio en el evento para así ofrecer las últimas tendencias de esta temporada.

Entre los más de 30 expositores confirmados se cuentan: el prestigioso centro Beauty&wellness Center Sans que ofrecerá entre otras cosas cañas de bambu y Craneo facial , Virginia Cuevas la reconocida naturopata y profesora de yoga y meditación, El Centro Platmilum con Biomesoterapia y tecnología inteligente para la Belleza, Master Lash Studio con Extension de pestañas y diseño de cejas. También distribuidores independientes de la reconocida marca global Nu Skin con productos estrella de nueva tecnología facial y corporal rejuvenecedora con garantías desde la primera sesión o Terapias Egeo con Terapias energéticas y naturales

A su vez, se cuenta con la presencia del mago Zelig, un mago popular mentalista internacional, el cual animará la velada sorprendiendo a los visitantes y creando un espacio de diversión. Entre los lugares donde habitualmente trabaja se cuentan eventos en Camp Nou, Ocean Club Barcelona o el Hotel W.

Además Grill Hill Rondo ofrecerá un catering exquisito con alimentos de alta calidad e ingredientes naturales, expertos en conservar el sabor de forma hipocalórica y sana.

Esta convocatoria que une clientes y proveedores de dicho mercado, sigue creciendo, y esta vez, promete sorprendernos de nuevo con una nueva fórmula. Que hará de este evento una experiencia única.

El punto de encuentro está diseñando para conocer diferentes centros de cuidado y bienestar de la ciudad. Recibir promociones, recomendaciones, consejos de estilo, precios especiales, participar en sorteos y disfrutar de un ambiente inmejorable.

En esta celebración se va a contar con la presencia de profesionales del espectáculo y catering que harán de la experiencia de consumo también una experiencia sensorial.

Días: 9 y 10 de diciembre

Lugar: Carrer del Bruc 147 (paradas de metro: Diagonal o Verdaguer)

Horario del sábado: 11h a 20h

Horario del domingo: 11h a 18h

Se espera a todos los que quieran asistir en esta jornada de puertas abiertas, que sin duda va a constituir de gran interés y no va a dejar indiferente a los fanáticos del sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El rey Felipe VI honra la cooperación entre el Grupo Deutsche Post DHL y Aldeas Infantiles SOS La nueva escuela está en Instagram, según Profesionalidad Online Skitude: claves para practicar Freeride Instaladora Lafuente finaliza 2018 con un aumento notable de su facturación anual Despedidas de Soltero en Málaga añade nuevos espectáculos a sus ofertas