Hipertin da consejos básicos de coloración a los profesionales de peluquería

jueves, 31 de enero de 2019, 15:00 h (CET) La aparición de las redes sociales y las numerosas formas de distorsionar la realidad de las imágenes nos hacen tener expectativas erróneas del cabello Es decir, el color que aparece en las imágenes que se publicitan, puede ser totalmente inadecuado para el tipo de cabello e, incluso, al tono de piel y, por lo tanto, limitar el resultado final. El Director Técnico Artístico de Hipertin, Nico Díaz, lo tiene más que claro, ya que según él “el análisis previo de la tipología y la salud del cabello de una clienta que entra en el salón es la fase más importante de la coloración”.

Hipertin, una de las marcas españolas de cosmética capilar profesional con mayor reconocimiento, proporciona los consejos más básicos y, a la vez, más importantes que todos los profesionales de peluquería deberían seguir.

En primer lugar, el/la profesional de peluquería debería tener una conversación detallada con sus clientas antes de aplicarles la técnica de color. Es imprescindible que se conozcan los gustos, los hábitos y las expectativas que tienen las clientas. Elegir un color adecuado puede cambiar totalmente un rostro: eliminar imperfecciones, disimular las marcas de los gestos de expresión y las manchas de la piel, rejuvenecer, etc. Por lo tanto, en caso de las expectativas de la clienta y la coloración que el peluquero cree que es adecuada para ella no coinciden, es imprescindible comunicarle y asesorarle. Todo profesional de peluquería tiene una responsabilidad muy grande por el resultado que obtendrán sus clientas.

Por otro lado, es muy importante que el profesional de peluquería trabaje con productos profesionales, testados y que den buenos resultados. Esto no solo es importante para que a la clienta le encante el color, sino para no dañar su cabello; todo lo contrario, para darle, paralelamente, un tratamiento adecuado. La salud del cabello de las clientas es lo prioritario y este hecho es especialmente importante en la decoloración: uno de los procedimientos más dañinos.

Finalmente, hay que seguir las leyes de color, ya que cada color, mezcla, variación, etc. tienen su propia regla. Usarlas incorrectamente puede llevar a un resultado fatal. Incluso, muchas veces, es necesario realizar un test de color, ya que cada una de las clientas es diferente, igual que su cabello. Por lo tanto, cada profesional debería disponer siempre de tonos naturales, naturales intensos que cubren totalmente las canas y cenizos porque son los responsables de neutralizar los pigmentos naranjas y acentuar los rubios.

Sobre Hipertin

Hipertin S.A. inició su actividad como fabricante especializado en productos de cosmética capilar profesional en el año 1944. Desde entonces, año tras año, la empresa ha ido consolidando la marca hasta convertirla en el referente dentro del sector de la peluquería profesional en España. Gracias a la puesta en marcha del Proyecto Global – en el que se incluye el plan de Expansión Internacional – actualmente Hipertin está presente en cerca de 45 países de todo el mundo.

Todo el equipo humano de Hipertin y sus colaboradores participan día a día en el crecimiento de la empresa, trabajando bajo un objetivo común: la satisfacción total de los clientes.

