Reclamaciondevuelos.com indica que las reclamaciones han aumentado significativamente

Cada año las aerolíneas ponen a disposición miles de vuelos a diferentes destinos para poder responder a la demanda. Según las estadísticas de AENA, más de 30 millones de personas se desplazaron por los aeropuertos españoles durante el mes de diciembre y enero del año pasado Sin embargo, la saturación resulta inevitable y es muy frecuente que se produzca un retraso o una cancelación en el vuelo, o que el equipaje acabe perdido. En estos casos, la vuelta a casa puede acabar por amargarte las fiestas.

El aumento del número de personas que viajan ha venido acompañado de un aumento del número de personas que sufren alguna incidencia durante su vuelo. Tan sólo en Barajas, en los 9 primeros meses del año 2017 se produjeron 10.000 retrasos más que respecto al año anterior y este año se ha visto incrementado aún más, en especial por las múltiples huelgas de aerolíneas.

A falta de estadísticas de organismos oficiales sobre este año que lo confirmen, desde www.reclamaciondevuelos.com expertos en derecho de transporte, apuntan que las reclamaciones por retrasos y cancelaciones de vuelo han aumentado significativamente en el 2018.

Según datos aportados por la plataforma, se puede ver el aumento en el volumen de búsquedas los buscadores de palabras relacionadas con reclamaciones. En la siguiente tabla se muestra la tendencia y evolución de las búsquedas que realizan usuarios que desean realizar una reclamación tras haber sufrido una incidencia.

Los clientes cada vez son más conscientes de los derechos que les asisten en caso de que sufran un retraso, cancelación, overbooking o pérdida de equipaje. Tanto el Reglamento 261/2004 de la UE, como el Convenio de Montreal les protegen ante este tipo de incidencias.

Ahora bien, que las leyes protejan a los pasajeros, no significa que las aerolíneas accedan indemnizar a los pasajeros de forma fácil y sencilla. Más bien lo contrario.

Muy pocas de las personas que reclaman directamente a la aerolínea reciben una compensación acorde a las leyes actuales. Según palabras de Fernando Renedo, Director del departamento jurídico, “Tan solo un 15% de las personas consigue reclamar por sus medios, y generalmente no consiguen una indemnización equiparable a lo conseguido por nuestros abogados que lo hacen en un 98% de los casos y con unas cuantías superiores”.

¿Cuáles son los derechos como pasajeros de un vuelo?

Desde la plataforma Reclamación de Vuelos recuerdan que existen dos leyes principales que protegen al pasajero: el Reglamento 261/2004 de la UE que aplica a las aerolíneas de la Unión Europea y a todos los vuelos que salen de un país de la Unión Europea, y el Convenio de Montreal que aplica los demás.

Importes que se pueden reclamar por retraso y cancelación

Según el Reglamento 261/2004 de la UE, en caso de que el pasajero sufra una cancelación o retraso de más de 3 horas al destino final el pasajero podrá reclamar:

Indemnización de 250 a 600€ que varía en función de la distancia en vuelo hasta el destino final. Si el vuelo es de menos de 1.500km tendrá derecho a 250€ de indemnización. Si la distancia es de 1.500 a 3.5000km, 400€. Si supera los 3.500km, si es un vuelo comunitario 400€ y si es extracomunitario, 600€ de indemnización.

Reembolso del billete comprado si no reprograman el vuelo de forma gratuita o el pasajero no desea aceptar la alternativa porque no le conviene. Si el pasajero compra un nuevo vuelo para llegar a su destino, podrá exigir a la aerolínea que pague por el nuevo vuelo contratado (que generalmente es más caro debido a que su compra se realiza con muy poca antelación), en lugar del reembolso del primer vuelo.

Gastos en los que se incurra o deje de disfrutar como daño y perjuicio: hoteles perdidos en destino o pagados por el afectado durante la espera, taxis, comidas en el aeropuerto o fuera de él, tours perdidos, días de vacaciones, reuniones de trabajo, alquiler de coche etc.

Estas compensaciones son automáticas. La aerolínea está obligada por ley a compensar económicamente al pasajero. Además, el pasajero puede exigir una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados: una habitación de hotel, comidas, gastos de manutención etc.

El Convenio de Montreal, que rige los demás casos, no establece compensaciones automáticas, sino que es necesario probar el daño o perjuicio ocasionado en el vuelo.

Desde la plataforma www.reclamaciondevuelos.com apuntan que “las compensaciones según este convenio son similares al Reglamento de la UE ya que hay jurisprudencia al respecto, y aunque la reclamación resulta más compleja, el pasajero puede esperar compensaciones similares”.

Si se han tenido problemas con el equipaje

Según el Convenio de Montreal que es el que rige problemas con el equipaje, se establece un límite máximo en la responsabilidad de 1.131 DEG (Derechos Especiales de Giro) que al cambio son aproximadamente 1.414€ por pasajero.

En caso de rotura, se habrá de justificar el daño ocasionado al equipaje para que quede constancia y la aerolínea no pueda esgrimir que ese daño existía anteriormente.

Para ello, el pasajero deberá dirigirse al mostrador de la aerolínea en un periodo máximo de 7 días y rellenar el PIR (Parte de Irregularidad de Equipaje) en sus siglas en inglés -Property Irregularity Report-.

En caso de pérdida de equipaje, el pasajero deberá recibir una compensación por cada día que haya estado el equipaje extraviado de alrededor de 67€ hasta un máximo de 21 días.

¿Cómo reclamar?

