Altamiraweb explica por qué el efecto duotone impulsa la demanda de diseño gráfico

jueves, 31 de enero de 2019, 12:24 h (CET) Tanto en publicidad como en el entorno empresarial, el diseño gráfico pasa por su mejor momento, siendo una herramienta clave para conectar el consumidor. Este 2019, además, una nueva ‘hornada’ de tendencias se ha propuesto conquistar el ‘ojo’ del público Las tipografías a mano y vintage, el espacio negativo y los efectos duotone vienen pisando fuerte en este primer trimestre, cuando el diseño gráfico ha sido uno de los segmentos más demandados de la industria digital, demostrando así su importancia en la comunicación y el desarrollo de marcas y empresas.

El diseño gráfico en España se encuentra en un excelente estado de salud, lo que debe atribuirse únicamente al crecimiento de la inversión digital, que por primera vez en la historia supera a medios tradicionales como la TV en Alemania, Francia o Hong Kong (Informe Interaction 2017, GroupM). También la creatividad de los profesionales del sector ha contribuido a que marcas y empresas de todos los mercados confíen cada vez más en este arte tan desconocido.

Como sucedió en 2017 y 2018, este volverá a ser un año de tendencias. Mientras que el retro y los estilos handwriting regresan con fuerza a la tipografía, los gradientes vuelven a levantar pasiones. No obstante, son el duotone y el espacio negativo las propuestas más demandas entre empresas y anunciantes.

¿Qué tendencias espolean la demanda de diseño gráfico en 2019?

De acuerdo a los especialistas de AltaMiraWeb, agencia de diseño gráfico y marketing digital en Vigo, este camaleónico sector ha abrazado de forma mayoritaria los efectos duotone. Esta propuesta, impulsada por Spotify y otras marcas, se basa en la superposición de dos semitonos que contrastan entre sí, con una variedad casi infinita de combinaciones.

El llamado negative space, por su parte, permiten destacar formas y tipografías de forma inteligente, transmitiendo sutilmente significados ocultos o jugar con dobles interpretaciones. Si bien es cierto que esta tendencia no es una novedad (como demuestra el logotipo de World Wildlife Fund), su popularidad se ha disparado en el último año.

Los gradientes también viven tiempos de bonanza, siendo cada vez más utilizados en páginas web, cartelería, flyers y otros formatos. La modernidad de estas transiciones de color se complementa, además, con la estética flat design, que en la actualidad está de moda en diseño de apps y páginas web.

Asimismo, las tipografías handwriting y retro vuelven a estar en el punto de mira, siendo una forma excelente de hacer distintiva a una marca o una campaña de marketing.

Huelga decir que algunas de estas tendencias tienen fecha de caducidad, especialmente en un sector tan cambiante, que dará mucho de qué hablar durante la segunda mitad del año. Como quiera que sea, agencias como AltaMiraWeb seguirán buscando soluciones creativas y eficaces para satisfacer las necesidades de empresas y marcas.

Acerca de AltaMiraWeb

AltaMiraWeb es una agencia de marketing digital y desarrollo web en Vigo. Con una larga trayectoria a sus espaldas, su equipo de profesionales se ha especializado en campañas de posicionamiento web, marketing de redes sociales y publicidad online, reinventándose de forma continua para satisfacer a los clientes de hoy y de mañana.

