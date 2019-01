Aulatel sobre la demanda de ciclos formativos de cocina y gastronomía Comunicae

jueves, 31 de enero de 2019, 12:32 h (CET) Más allá de la ausencia de precariedad laboral por la bonanza del sector, la hostelería español dispone de atributos muy deseados entre los profesionales, que cada vez demanda más la formación en cocina y gastronomía El crecimiento de la hostelería española estimula la demanda de ciclos formativos de cocina y gastronomía

Aulatel, academia de oposiciones, cursos y certificados profesionales con sede en Vigo, ha experimentado un crecimiento sostenible en la demanda de sus ciclos formativos de cocina y gastronomía. Son muchos los factores detrás de este auge, que promete continuar en 2019 y 2020, a pesar incluso de la ralentización de la economía.

De acuerdo a la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), la facturación de la hostelería y restauración alcanzó los 5.500 millones en 2017, constituyendo en España el 7% del PIB nacional, del que se derivan unos 1,6 millones de empleos, nada menos.

La bonanza de este sector, en números verdes desde 2014, ha estimulado la demanda de ciclos formativos de cocina y gastronomía, según Aulatel. Esta academia viguesa de oposiciones, certificados profesionales y formación subvencionada sugiere que este sector es uno de los más atractivos para el público joven.

Y es que más allá de la ausencia de precariedad laboral por las óptimas condiciones del sector, la hostelería española dispone de cualidades muy valoradas por los trabajadores, como las oportunidades de crecimiento profesional y personal. Los camareros y pinches de cocina en restaurantes, por ejemplo, tienen una larga vida profesional por delante, a pesar de encontrarse en el eslabón más bajo de la cadena, lo que tiene un impacto positivo en la motivación y espíritu de superación.

Por otra parte, el boom en la formación profesional con vistas al sector hostelería también se explica por el ambiente laboral, muy dinámico, cambiante y estimulante en el caso de los hoteles, resorts y restaurantes. La experiencia laboral, lejos de caer en la monotonía y el estancamiento típicos en otros sectores, resulta ser gratificante, con una óptimas condiciones y un salario excelente en la mayoría de los puestos.

Aunque la hostelería puede ser absorbente y requerir un gran compromiso, ofrece muchas contrapartidas. Por ejemplo, la posibilidad de viajar. La mayoría de las cadenas hoteleras y de restaurantes cuentan con sucursales en varios países, no siendo infrecuente la rotación de personal hacia nuevos establecimientos. Por otra parte, participar en seminarios, conferencias y exposiciones internacionales son cada vez más comunes en este sector, dando la oportunidad a sus profesionales para mejorar sus cualificaciones.

‘Técnico en Cocina y Gastronomía’, uno de los ciclos más demandados del sector en Aulatel

En respuesta al creciente interés por el sector hostelero, la academia Aulatel ha lanzado el FP de Técnico en Cocina y Gastronomía, de libre acceso para todos los interesados que superen la mayoría de edad y estén en disposición de titulación de ESO.

Las metas de este ciclo formativo incluyen la confección de ofertas gastronómicas, la realización de aprovisionamientos y control de los consumes, la manipulación en crudo toda clase de alimentos, la preparación y presentación de elaboraciones culinarias y platos de cocina regional, estatal, internacional y creativa, la preparación y presentación de pastelería y repostería, el montaje de servicios de buffet, self-service y catering, la administración, gestión y comercialización de una empresa de pequeña dimensión, entre otros.

Hoy más que nunca, el futuro laboral pasa por los fogones, y por ello no sorprende la demanda de formación en cocina y gastronomía de Aulatel, cuyo auge demuestra el interés de la nueva generación por este sector.

Acerca de Aulatel

Aulatel es una academia de oposiciones, ciclos, formación subvencionada y certificados profesionales con sede en la ciudad pontevedresa de Vigo. Su equipo de profesionales cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas. Gracias a una metodología de eficacia testada, han sabido consolidarse en el sector de la formación y la consultoría.

