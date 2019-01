Nuevo Restaurante 'El Caliu' en Castellar del Vallès

El Restaurante El Caliu abre un nuevo local en la Calle Italia número 15 de Castellar del Vallès, para poder expandir su talento culinario a más lugares de la provincia de Barcelona. Con esta nueva apertura, El Restaurante El Caliu quiere hacer llegar su talento gastronómico a más clientes, que seguro quedarán prendados del sabor a leña que se respira en muchos de sus platos El Restaurante El Caliu de Sant Llorenç Savall, que es el restaurante original, cuenta con una gran experiencia en el mundo de la hostelería y sigue sumando éxitos con su propuesta gastronómica, que se diferencia de otros restaurantes de este sector por ser especialista en las paellas a la leña y la carne a la brasa.

Paellas a la leña y carne a la brasa

Las paellas a la leña y la carne a la brasa son las dos propuestas estrella del restaurante, sin lugar a dudas. En cuanto a las paellas a la leña, se presentan como el plato estrella por excelencia del Restaurante El Caliu, porque consigue marcar la diferencia frente a la propuesta gastronómica de otros restaurantes del sector.

Esto se debe a la compleja y costosa técnica para realizarlas, en la que es más difícil controlar la cocción, la cantidad de agua y de arroz para que no quede pegada y no se seque, etc. En el Restaurante El Caliu son expertos en la cocina a la leña, por lo que saben perfectamente cuáles son los tiempos y la intensidad que necesitan en cada momento, para conseguir la mejor paella a la leña de la zona. Utilizan leña de pino, naranjo u olivo, porque es un tipo de madera que consigue plasmar el sabor tradicional en todos sus platos cocinados a la leña.

La carne a la brasa es otro de los platos más demandados por los clientes, porque en el Restaurante El Caliu consiguen dar el punto exacto de jugosidad, sal, crujiente y sobre todo ese sabor a leña que realza el sabor de la carne y deja satisfechos a todos los clientes que la piden. De hecho existe un menú especial brasa, para degustar todo tipo de carnes tales como solomillo de ternera, chuletón de buey, careta, conejo, secreto de cerdo ibérico, entrecot de ternera, espalda o pierna de cabrito, panceta, pollo, galtas, churrasco, etc.

Esta técnica sumada a la experiencia y la mano de los cocineros, consiguen que todos los platos cuenten con ese toque característico y único de sabor a leña, que caracteriza tanto al Restaurante El Caliu, que ahora abre sus puertas en también en Castellar del Vallès. Además de las especialidades, también realizan menús de grupos, cenas de empresa, almuerzos para ciclistas o menús especiales de fin de semana.

Restaurante El Caliu de Castellar del Vallès

Página web: https://restaurantcastellar.restaurantelcaliu.com/

Teléfono: 93 714 77 54

Dirección: Calle de Itália, 15 08211 Castellar del Vallès Barcelona

Restaurante El Caliu de Sant Llorenç:

Página web: https://restaurantsantllorenc.restaurantelcaliu.com/

Teléfono: 93 714 10 65 / 615 11 44 14

​Dirección: Ctra. de Monistrol, 19 08212 Sant Llorenç Savall Barcelona