Dime Un poema de Ángel Padilla Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 31 de enero de 2019, 08:44 h (CET) En este mundo hay padres que abandonan a sus hijos, amigos de años que de pronto te dejan de hablar.

Un perro jamás lo haría.



El hombre vende al hombre. Los

soldados entran en las casas.

La mujer y el hombre a lo largo de sus vidas mienten muchas veces.

Un perro jamás lo hace.



Los amores se rompen, amores de años, decaen y mueren.

El amor del perro subsiste a la muerte.



Dime si crees que como ama el perro hay algo superior aquí.

Dime si su fidelidad es comparable a otra.

Dime si pondrías la mano en el fuego por un amigo humano,

en los momentos malos,

en la ruina,

la soledad,

el caos,

la muerte, hasta la tumba te sigue tu hermano perro. Tu hijo perro.



Tu padre perro.



Este mundo es un perro, que olvidó su corazón real.



Que no sabe jugar como el perro.

Vivir el segundo como el perro.

Sentir las cosas en su profundo sentido sagrado como el perro.

Ya no sabemos qué somos.



Y mientras tanto las guerras, los atropellos, las cárceles llenas

de culpables e inocentes.



Suenan las campanas de una vieja iglesia.

Parece que aquí todo va a ser igual y nunca va a cambiar.



Y todo va a ir a peor.



Los ojos de los que nos cruzamos por la calle lo atestiguan.



Mas no dicen lo mismo los ojos del perro.

Allí debemos buscar, aprender, reeducarnos.



Dime si no tengo razón cuando digo

que el perro que se ha ido de tu lado ha sido sólo por la muerte,

que es la única capaz de vencerlos

y que desde entonces jamás has dejado de sentirlo en tu pecho como una presencia más

grande que el universo.

Eso es porque ni siquiera en la muerte se van, centinelas. Y rodean nuestro campo de amapolas

lamiéndonos los ojos cuando lloramos.

