Thirty Seconds To Mars, Don Diablo y Lola Índigo, entre las nuevas confirmaciones de Arenal Sound 2019

Con todos los abonos agotados desde el primer día de salida a la venta, Arenal Sound es el festival más esperado del año para miles de jóvenes que disfrutarán de la mejor experiencia del verano. Doce artistas se incorporan a un cartel que ya contaba con la presencia de Martin Garrix, Oliver Heldens, Vetusta Morla, Karol G, C. Tangana y Beret entre otros.

Thirty Seconds To Mars son los nuevos headliners de Arenal Sound 2019. La banda liderada por el polifacético Jared Leto será uno de los grandes atractivos de la décima edición. Además de triunfar como cantante, ha llegado a ser galardonado con un Óscar por su interpretación en “Dallas Buyers Club” y participar en numerosas películas de gran éxito. Tras varios años sin nueva música, fue en 2018 cuando Thirty Seconds To Mars volvieron a la carga con “América”, lo que supuso un esperado regreso a los escenarios que culminará en nuestro país con uno de los mayores directos que se han podido vivir en Arenal Sound; El actual DJ número 7 del mundo, Don Diablo, pisará por primera vez el escenario del festival de Burriana. El holandés es uno de los artistas más aclamados en el mundo de la electrónica y se encuentra en su mejor momento; Fangoria no podían faltar a la cita con su nuevo disco, “Extrapolaciones y Dos Preguntas”, que será lanzadoen breve y del que ya hemos podido escuchar un adelanto “¿De qué me culpas”; Natos y Waor son los raperos del momento en el panorama nacional y es el mejor momento para que aterricen su música por primera vez en el festival; el arte de Dellafuente volverá a impregnar con un ambiente único la playa de Burriana mientras que Lola Índigo, la propuesta musical de Mimi, concursante de Operación Triunfo, promete ser una de las actuaciones más potentes de la edición; la banda madrileña Carolina Durante es una de las sensaciones en el panorama musical y vienen con muchas ganas al festival tras haber asistido como público en años anteriores; También será la primera vez para Zoo. Los de Gandía desplegarán toda su fuerza y su buen rollo sobre el escenario; Pol 3.14 regresa a Burriana para celebrar con todos los sounders la décima edición y la presentación de nuevas canciones; la autora del hit “Lo Malo”, Brisa Fenoy, no para de sorprendernos con su música, que seguro causará furor entre los asistentes; La Revolución Bananera llegará de la mano de Arnau Griso y los “sounders” podrán disfrutar también del gran potencial de Melo Moreno, una de las youtubers de mayor éxito nacional que triunfa con sus canciones.