Claves para eliminar y reducir la deuda personal con Cashfloat Comunicae

miércoles, 30 de enero de 2019, 17:02 h (CET) La provisión de servicios financieros al consumidor ha sufrido cambios radicales en las últimas 5 décadas. Una economía predominantemente basada en el efectivo fue reemplazada brevemente por una en la que las personas emitían cheques. Sin embargo, hoy en día, cada vez más consumidores compran lo que necesitan a travel de tarjetas de débito o crédito. Esta tendencia se ha visto favorecida por el uso de tecnología que garantiza que las transacciones sean rápidas y seguras En la actualidad,.en lugar de pedir prestado a prestamistas tradicionales, cada vez más consumidores optan por la conveniencia de una solicitud de préstamo en línea. Un ejemplo de ello lo encontramos en las Islas Británicas cuando se utilizan los préstamos directos al prestamista en el Reino Unido garantizando que el efectivo a menudo se deposite en la cuenta del prestatario el mismo día, mientras que el hecho de que la empresa esté autorizada por la FCA les asegura que cumple con las prácticas comerciales éticas.

Todas las ventajas de las tarjetas de crédito y otras opciones de préstamo han alentado a los consumidores a gastar el dinero que no tienen. Esta es una mentalidad completamente diferente a la de las generaciones anteriores que gastarían dinero para compras más grandes. La actitud hoy en día parece ser una gratificación instantánea, ya sea que la compra sea un nuevo teléfono inteligente o un auto nuevo. Esto significa que se ha vuelto relativamente fácil acumular deudas que pueden ser bastante difíciles de pagar. Si alguien se encuentra en esta situación, hay una serie de cosas que hacer.

Lo primero que debe hacer es elaborar una lista de sus ingresos y compararla con los gastos. Si hay una discrepancia inmediata entre los dos, se puede abordar este problema de dos maneras: para aumentar sus ingresos o reducir los gastos. Si las horas extra no son posible en el trabajo, se podría pensar en tomar un trabajo de medio tiempo en las noches y / o los fines de semana. Alternativamente, se puede recaudar un poco de dinero extra vendiendo algunas de posesiones que ya no se necesitan.

Además de aumentar sus ingresos, también se debe elaborar una lista de gastos. Es más difícil hacer reducciones en las deudas prioritarias, como el alojamiento y las facturas de servicios públicos, a menos que se esté preparado para reducir o cambiar significativamente el nivel de vida. Sin embargo, el gasto discrecional es un asunto totalmente diferente. Solo manteniendo una lista de cómo gasta su dinero en una semana típica le dará muchas ideas para reducir sus gastos, ya sea si se trata de comprar menos ropa o de socializar en casa en lugar de en bares y restaurantes.

Cualquier ganancia inesperada que reciba (Como comisiones / bonos relacionados con el trabajo o donaciones de dinero) se debe utilizar para reducir sus deudas aún más rápidamente concentrándose en las que tienen las tasas de interés más altas.

Si los acreedores presionan, puede ser una buena idea consultar a asesores financieros para obtener asesoramiento y asesoramiento. Lo más importante es estar en contacto constante con acreedores y explicarles lo que está haciendo para pagar las deudas pendientes. Nunca se puede ignorar ninguna comunicación de los acreedores. Mientras estén en contacto, es menos probable que tomen acciones legales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.