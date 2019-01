'Pepu', el profesional del 'ba-lon-ces-to' que quiere ser alcalde de Madrid Cerró en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial para sus undécimos 'play-offs' Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de enero de 2019, 08:53 h (CET) José Vicente Hernández (Madrid, 11-02-1958) cogió el micrófono en la madrileña Plaza de Castilla y acuñó una nueva divisa, el 'Ba-lon-ces-to-, para los jóvenes fans que vitoreaban a Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón y resto de los 'ñba' por el mayor logro del baloncesto español, el oro en el Mundial de Japón en 2006.



Una década después de aquel éxito, un hito para el deporte español, Pepu desea dirigirse a todos los madrileños, pero de otra manera. "Espero escuchar más ahora una palabra que para mí y para todos es muy importante: baloncesto", dijo entonces 'Pepu', interrumpido por la muchedumbre y los propios jugadores sobre la tarima, dos torres inclinadas sobre él y los nuevos rascacielos del 'skyline' de la capital de España.



Ahora, apartado de los banquillos desde 2012, ha sido el elegido por Pedro Sánchez para dirigir una de las plazas más complicadas para la política municipal. El Ayuntamiento de Madrid. Allí peleará por hacerse con el bastón de mando, consciente de que será mucho más difícil que ganar un partido en el 20x40.



Hernández, o 'Pepu' como le llaman desde los inicios en su etapa en el club del Ramiro de Maeztu, fue cesado de la selección el 3 de junio de 2008, dos años después de aquel éxito en el Mundial, además de haberse colgado una medalla de plata en el Eurobasket de 2005 en aquella amarga final contra Rusia.



Precisamente el subcampeonato en el Europeo dio lugar a una etapa de desencuentros con el por entonces presidente de la Federación Española (FEB), José Luis Sáez, por lo que, según el técnico, había sido una sobreexposición de los jugadores en actos promocionales, incluido un viaje en AVE (Renfe es uno de los patrocinadores de la FEB) desde Sevilla durante la madrugada.



Todavía puede quedar fresca en la memoria aquella imagen de 'Pepu' Hernández en el podio de Saitama con el trofeo abrazado y la emoción en los ojos, lágrimas por el histórico campeonato del mundo y por la reciente pérdida de su padre no anunciada a la plantilla antes de disputar la final contra Grecia para no presionarles.



Con el talante humilde que acostumbra, 'Pepu' se supo ganar el respeto y la confianza de sus jugadores, a los que repartió minutos y cuota de protagonismo sin mirar el carné, imprimiéndoles un sello moderno y estético basado en una sólida defensa y un veloz contraataque.



CICLO EN EL ESTUDIANTES.

'Pepu' cerró en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial para sus undécimos 'play-offs' por el título, y clasificarle en ocho ocasiones para las semifinales, aunque pasará a la historia por haber conseguido, en el curso 2003-04, su primera y única presencia en la final de esta competición, perdida frente al Barcelona.



Su carrera siempre ha estado ligada al Estudiantes. Desde muy pequeño comenzó a dirigir equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Angel Martín durante cinco temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994-95.



'Pepu' Hernández, entonces, se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000-2001, cuando decidió apartarse del baloncesto durante unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro' en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil desde el mes de diciembre hasta junio de 2005.



Y otra vez, el preparador madrileño volvió a incumplir su promesa de año sabático, aunque esta vez ante el reto más importante de su carrera deportiva: dirigir desde el banquillo a la mejor generación de jugadores españoles en Japón y con la mente puesta en el Eurobasket de 2007 en España.



VUELTA AL 'ESTU'

Un año después de su cese, 'Pepu' aceptó el reto del Joventut, a quien dirigió la temporada 2010/11 logrando la clasificación para la Copa del Rey. Un año más tarde regresó a la que siempre había sido su casa: el Ramiro. El técnico madrileño afrontó la campaña 2011/12 pero abandonó el puesto en marzo de ese mismo curso.



El preparador madrileño ha dirigido cerca de 500 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-off' por el título, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), un subcampeonato de la Liga ACB y otro de la Copa Korac, en la temporada 1998-99. Además, fue nominado Mejor Entrenador del Año por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB) en la temporada 2003-04.



Con el tiempo, 'Pepu' pudo lograr otro de sus sueños: inaugurar el polideportivo municipal que lleva su nombre ('Centro Deportivo Municipal Pepu Hernández'), acabado en su natal barrio de San Blas y que ya está a pleno rendimiento en el corazón del que fuera proyecto de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2016.



'PEPU' ELOGIÓ A PEDRO SÁNCHEZ EL PASADO OCTUBRE

El exseleccionador siempre ha sido una persona "comprometida" y "solidaria" con todo tipo de causas sociales. Sin embargo, pocas son las manifestaciones políticas que ha realizado en su carrera como técnico, algo bastante habitual en el mundo del deporte.



El pasado mes de octubre, con motivo del Fórum Europa, el candidato del PSOE elogió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayando su formación en los "valores del esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo".



Sánchez replicó dicienco que 'Pepu' es "el mejor entrenador" que ha conocido y recordó que procede "de abajo, de la cantera". "Esos valores que defiende y que comparten son los que quiero para España y para mi equipo, que es el PSOE", sentenció.

