Clean & Iron Service continúa su expansión por España

martes, 29 de enero de 2019, 22:19 h (CET) La marca de servicios de limpieza de calidad a domicilio, centrada en consolidar fuertemente cada nueva apertura, desea abrir nuevas agencias en 2019. Barcelona, Madrid, Zaragoza o Valencia son algunas de las ciudades en las que la marca quiere abrir nuevas delegaciones de Clean & Iron Service Para 2019 hay una previsión de crecimiento en el sector de los servicios de calidad a domicilio muy positiva, ya que el auge en la demanda por parte de particulares y pymes es cada vez más fuerte. La tendencia de los últimos años ha ido confirmando esta previsión, y por ello la marca busca emprendedores para implantar el negocio, ya que la viabilidad y rentabilidad de este modelo de negocio se ha demostrado continuadamente y todavía hay mucho mercado por abrir.

Las claves del buen funcionamiento de esta franquicia en el mercado parten de una visión muy actual del mundo de los servicios a domicilio y de la profunda implicación del equipo franquiciador de Clean & Iron Service: “Una de nuestras actividades claves diarias es la de comunicar por todos los medios los beneficios de contratar nuestros servicios a través de las agencias que tenemos en España. Así damos apoyo comercial a la red de franquiciados y potenciamos sus ventas constantemente”, comenta Paqui Ibáñez, coordinadora de la red de franquiciados y responsable de nuevas aperturas. Para los interesados en la franquicia comenta que “la libertad que da poder gestionar el negocio de forma remota con un software adaptado a nuestro sector es uno de los recursos más potentes que tienen los franquiciados: les permite conciliar su tiempo personal y profesional, y ser más productivos en términos de calidad y ventas”, y es que “nuestro mercado nos localiza básicamente a través de internet, donde tenemos una amplia presencia”.

La franquicia está profesionalizada en los servicios de limpieza y plancha a domicilio, en la limpieza de pymes y en la de apartamentos turísticos.

Esta marca se ha distinguido desde hace años, por una rentabilidad basada en una estructura de costes fijos muy bajos, la no necesidad de un local comercial para la gestión del negocio, un mercado prácticamente universal y muy necesitado de servicios de calidad, y un potente departamento de publicidad y comunicación que se ocupa del posicionamiento de marca tanto en internet (redes, blogs, medios locales y nacionales, etc.) como en las zonas de influencia de cada una de sus agencias con tal de potenciar ventas.

Clean & Iron Service ha puesto en marcha la fase de selección de franquiciados para este 2019, y busca emprendedores con un buen perfil comercial y con gusto por el mundo de los servicios y la atención al cliente. Para lo demás, el departamento de formación de la marca se ocupa de establecer un completo programa formativo de una semana de duración en la Central, más una estancia en una agencia franquiciada con un franquiciado-formador.

