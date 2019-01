Concierto de Góspel en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 16:08 h (CET) El pasado 25 de diciembre se celebro un concierto de góspel en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona que se viene celebrando cada año y al que acuden numerosos ciudadanos de esta ciudad El pasado 25 de diciembre la Asociación Cristiana Vida Nueva participó en el concierto gratuito que ofreció el coro góspel “Cada día en Su Presencia” de Pamplona en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona a las 19:30h. Varios integrantes del Centro de rehabilitación (3 instrumentos y 6 voces) participaron en el grupo musical como parte de su reinserción social, ya que se busca una participación activa en diferentes actividades culturales con el fin de reforzar las redes sociales de los beneficiarios.

Dentro de los elementos interpretados se incluyeron diversas corrientes dentro del góspel, desde el góspel clásico, con temas como “Oh, happy day” o “When the saints go marching in”, hasta composiciones contemporáneas como “De gloria en gloria”. A través de cada una de las canciones se pretende dar a conocer y expresar con cada canción la esencia misma de la música góspel. Por ello, las canciones se cantan en lenguas que todos los oyentes puedan entenderlos, adquiriendo el espíritu con el que nació este género musical de por y para el pueblo.

Este grupo coral, miembro de la Asociación Góspel de Navarra, nació en 1985 en el seno de la Parroquia Evangélica del barrio de San Juan, Pamplona. Desde sus comienzos el grupo ha compartido la música góspel a través de conciertos y musicales en diferentes lugares: residencias de ancianos, casas de cultura, el Centro Penitenciario de Pamplona, el Baluarte, diferentes parroquias, colegios e institutos, la Universidad Pública de Navarra, festivales locales etc. sus voces se escuchan, durante los meses de verano y las fiestas navideñas, por las calles de Pamplona y los pueblos de Navarra.

Su fundamento han sido los principios cristianos universales, tales como el respeto, la integración y el tratar de aportar beneficio a la comunidad próxima, y su objetivo ha sido dar a conocer la música góspel en lenguas que todos puedan entenderlo.

