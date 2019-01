Nuevo sistema para apostillar en el MPPRE Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 14:28 h (CET) El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela inaugura el 2019 con un nuevo sistema para apostillar documentos a través de la plataforma online oficial En Venezuela se piden más de 100.000 citas para apostillar a lo largo del año. Este tipo de trámite es necesario para muchos venezolanos a la hora de emigrar a otro países ya que se trata de la legalización de documentos para su validez a nivel internacional.

Se trata de un proceso complicado y que requiere de conocimiento del proceso o, en su defecto, de asesoramiento legal por parte de profesionales en el ámbito de la extranjería.

Hasta diciembre del 2018 el MPPRE disponía de una plataforma online por la cual los ciudadanos que deseaban apostillar podían hacerlo aunque con ciertas limitaciones.

Entre otros inconvenientes, el sistema daba muchos problemas al verse la plataforma saturada de usuarios en momentos claves en la apertura de solicitudes para apostillar.

Tras la creciente demanda por parte de los usuarios del sistema, el MPPRE ha decidido tomar cartas en el asunto implementando un nuevo sistema de citas para apostillar el cual resulta más sencillo que el anterior sistema y facilita el proceso gracias a su facilidad de uso y a que, a diferencia del anterior sistema, no da problemas de conexión.

Sin embargo sigue habiendo escasez de citas ya que el sistema tiene un cupo máximo de solicitudes que, debido al horario tan extricto que posee el sistema para la concesión de citas, se agotan enseguida dejando insatisfechos a muchos venezolanes.

MPPRE se compromete a tomar las medidas necesarias para llevar a cabo este proceso que tantos usuarios necesitan realizar a lo largo del año.

Existe otra opción más reciente que trata de realizar una apostilla express la cual acelera mucho el proceso de apostillar documentos no requiriendo realizar citas con anterioridad a través de ninguno de los sistemas anteriormente mencionados.

De una manera o de otra parece que este año va a ver mejoras a favor de este sistema y que tanto emigrantes como los diferentes ministerios de exterior van a verse beneficiados.

