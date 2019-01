El simulador de bolsa Tradertwit recluta aspirantes a traders con TradertwitPRO Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 11:30 h (CET) En 2015, José Luis Cases Lozano creó junto a un equipo de ingenieros un simulador de bolsa distinto. Poseía un sistema basado en algoritmos que prometía "educar" a los traders en gestión del riesgo. Un desafío de 10 niveles que capacitaba a una persona a poder invertir su dinero real con muchas más garantías. En 2016 fueron finalistas de Lanzadera, una de las mejores incubadoras del panorama español Desde hoy ofrecen la posibilidad a modo de reclutadores, de gestionar cantidades de su propia empresa. Para ello han creado el programa TradertwitPRO donde aquellos que completen el desafío y/o queden en los primeros lugares serán incorporados a su equipo de traders.

Según José Luis Cases Lozano, CEO de Tradertwit, "Ha pasado el tiempo suficiente, y el feedback de los miles de usuarios que han aprendido nuestro método y superado el desafío es muy bueno. Ahora nos toca dar el paso a nosotros y confiar en nuestra plataforma como captadora de talento y que mejor forma que ofrecer nuestro capital para que un trader no arriesgue el suyo".

El simulador de bolsa Tradertwit tiene también una variante gratuita 100% exactamente igual que el programa TradertwitPRO donde no se accede al programa de reclutamiento pero si se puede mejorar en áreas como la gestión del riesgo y overtrading intentado ganar su desafío y consiguiendo premios reales. Es a todos los efectos un simulador de bolsa gratuito con capacidades especiales.

Mas de 20,000 Traders han probado la plataforma estos años, y Tradertwit se quiere meter de lleno en la carrera de los sistemas de reclutamiento de traders, dando una opción formativa sin riesgo que acaba el la gestión si se consigue completar su desafío.

Según su fundador, Jose Luis Cases Lozano, "El concepto de tener seguidores en una red de traders y hacer un modo de vida con tus suscriptores es la nueva manera de vivir del trading. Ya no es necesario disponer de una cuenta de cientos de miles de euros. Es mucho más importante hacerlo bien y convencer".

No obstante su visión actual es que la mayoría de redes se apoya en el 'survivor bias' o sesgo del superviviente, donde los traders nacen y perecen en poco tiempo, quedando siempre en la parte alta de las clasificaciones cuentas con poca historia. Su empresa pretende que sus traders sean consistentes y con los mejores ratios beneficio/riesgo posibles.

