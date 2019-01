Con más de 65M€ recaudados por sus startups, SeedRocket lanza la XXI edición del Campus de Emprendedores Comunicae

martes, 29 de enero de 2019, 08:33 h (CET) Los más de 10 años de vida de la primera aceleradora TIC de España han dado mucho de sí: SeedRocket volverá a organizar el Campus de Emprendedores en Barcelona, el evento de referencia que ya ha formado a más de 560 emprendedores Ha sido un año de victorias y éxitos para el ecosistema emprendedor español. A pesar de las tensiones y desacuerdos que se viven hoy para con las startups, SeedRocket sigue apostando por el talento y potencial de los proyectos tecnológicos de nuestro país.

Tras más de 10 años trabajando por dinamizar y enriquecer el sector, lanza una nueva edición del Campus de Emprendedores, evento formativo de referencia. Esta 21ª edición se llevará a cabo en Barcelona del 20 al 23 de mayo, gracias a la colaboración de varios partners como BStarup de Banco Sabadell o Barcelona Activa, dejando el periodo de inscripción abierto hasta el 18 de marzo.

En los 20 Campus anteriores se han formado más de 560 emprendedores, 250 startups, y se han acelerado más de 95 startups que han levantado rondas con un valor total por encima de los 65 millones de euros. Estas son solo algunas cifras que respaldan el modelo formativo de SeedRocket, la aceleradora partner de Google For Startups; modelo caracterizado por ser equity free - las startups no tienen que ceder parte de su capital por participar-.

Son varios los exitos que SeedRocket tiene a sus espaldas: Habitissimo, Reclamador.es, Deporvillage o Kantox, entre otros. Uno de los más recientes, Captio, participó en el II Campus de Emprendedores como Ongest, y en palabras de su CEO, Joel Vicient “Fue una experiencia muy positiva gracias a una red de mentores top muy abiertos a ayudar e invertir”.

Como siempre, los mentores de SeedRocket, todos ellos reconocidos emprendedores en España y Business Angels de éxito, compartirán 4 días con las startups seleccionadas para trabajar su modelo. El trabajo de esos días se verá reflejado en el Investors Day en el que se nombrarán tres ganadoras. Este es el punto de partida para los hasta 150.000€ de inversión que pueden recibir las startups participantes del Campus, ganadoras o no, y que podría ir acompañada de otros 150.000€ aportados por el fondo SeedRocket 4Founders Capital.

Los requisitos para participar en el XXI Campus de Emprendedores son que los proyectos tengan mínimo una versión beta o prototipo, estén relacionados con el sector de Internet o de los dispositivos móviles, que busquen inversión para seguir creciendo y que tengan una clara visión global de crecimiento. Cabe destacar que es un evento gratuito para los emprendedores: la asociación SeedRocket es una asociación sin ánimo de lucro y no se queda con equity a cambio de los servicios prestados.

¿Se tiene un proyecto TIC? Esta puede ser la oportunidad que necesitas para darle ese impulso a la startup. Las inscripciones a la nueva edición del Campus de Emprendedores, que se celebrará en Barcelona entre el 20 y 23 de mayo, están abiertas hasta el 18 de marzo. Aquí se puede encontrar toda la información sobre cómo participar en el proceso de selección.

