Cinesma, la startup que esta tomando el control sobre el mercado fragmentado de películas independientes Comunicae

lunes, 28 de enero de 2019, 17:18 h (CET) La industria del cine no para de crecer y está incrementando un 5% sobre el total mundial anualmente El número de películas producidas en todo el mundo puede ser inimaginable para la mayoría. Solo en los Estados Unidos anualmente hay hasta 800 películas estrenadas en los cines donde sólo 100 son producidas por grandes estudios y 700 son producidas por productores independientes. Sin contar cortometrajes, documentales y las que se realizaron directamente en DVD y otras plataformas que no se muestra en las salas de cine. Y el numero en Europa, región de Asia como la India y China, América Latina e incluso África es poderosamente mayor. Así hay miles y miles de películas que una vez han sido financiadas y producidas son también distribuidas. En los próximos tres, cuatro años el volumen de las películas de la industria se incrementará en un 5-7% por lo que se espera aún una tendencia mayor

Cinesma, la nueva startup, esta tomando el control sobre el mercado fragmentado de películas independientes. Se trata de una plataforma que reúne a algunos de los perfiles profesionales claves del mercado (Productores, distribuidores, inversores y fondos de inversión, festivales de cine etc) y proporciona una oportunidad para que se cierren ofertas en línea. Ahorrando gran parte del precioso tiempo de los interesados.

El número de películas producidas está incrementando del 2 al 3% anualmente. Aproximadamente 270 películas son producidas cada año solo en España.

Más del 90% de las películas alrededor del mundo son independientes, es por esta razón que Anton Shvartcman y Sonia González, fundadores de Cinesma, apuestan por una plataforma que cubre el mercado de derechos de explotación a nivel global de películas independientes, ya tienes partners en mas de 20 países y la startup se esta extendiendo alrededor del mundo

La necesidad de que una startup cubriera los derechos de distribución en el sector cinematográfico fuera creada era cuestión solo de tiempo. Cinesma es pionera y ha sido la primera en lanzarse.

El mercado potencial de la startup esta evaluado en cuatro billones de euros a nivel mundial y el ministerio de economía ha dado su reconociendo a los fundadores del proyecto por ser una plataforma capaz de crear valor a la economía española

Es por esta razón que, abierta su primera ronda de inversión, ya está atrayendo la atención de un gran número de inversores en los últimos días.

