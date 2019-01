Las PYMES españolas están listas para implementar la Robótica, Visión Artificial e Inteligencia Artificial Comunicae

lunes, 28 de enero de 2019, 16:59 h (CET) Global Robot Expo, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, presenta la segunda jornada bajo el título de Insights by GR-EX, con el objetivo de orientar a las PYMES españolas a introducirse en el uso de estas tecnologías. La jornada contará con la participación de empresas de referencia en los campos de la robótica colaborativa, inteligencia artificial y visión artificial; va dirigida a dar a conocer cómo implementar estas tecnologías en las PYMES El próximo día 12 de febrero se celebrará en Madrid una jornada que pondrá a disposición de las PYMES las claves para implementar el uso de la robótica, inteligencia artificial y visión artificial en su actividad. Organizada por Global Robot Expo y el Ayuntamiento de Madrid, el objetivo de la jornada es conectar las principales empresas españolas en estas materias con sus clientes potenciales: Pequeñas y Medianas empresas.

Dirigido principalmente a pymes, el enfoque es fundamentalmente práctico: sesiones informativas impartidas por fabricantes y distribuidores del sector. Entre los objetivos de la jornada se encuentra: analizar casos de éxito y ofrecer una visión general del sector, generar sinergias entre profesionales en un ambiente de networking y fomentar la innovación y la modernización de las PYMES españolas.

El uso de soluciones de robótica, inteligencia artificial y visión artificial supone una oportunidad única para las empresas de diferentes sectores de actividad que quieran aumentar la rentabilidad de sus resultados y mejorar sus procesos productivos. En esta sesión se tratará y debatirá sobre la importancia de su aplicación en base a la estrategia empresarial. Para ello se contará con cuatro expertos de reconocida trayectoria.

Entre los ponentes se encuentra Juan Fernández de la empresa Robot Plus, distribuidora de robótica colaborativa que aporta soluciones robóticas para la mejora de los procesos de producción de las empresas.

José María Gallego Besarte, CEO de Cin Systems, ingeniería dedicada a la mejora de la competitividad de las empresas a través de la realización de proyectos de gran aporte tecnológico.

Víctor González, CEO de Anyverse AI, empresa con sede en Sillicon Valley y Madrid que ofrece soluciones basadas en la inteligencia artificial.

Y por último Patrick Perrodo, CEO de Creactivitum y Vicepresidente de AEMPYMES, Asociación Española de Emprendedores, Micropymes y Pymes, que hablará de la importancia de la robótica en la nueva economía de crecimiento.

Los organizadores de la jornada, Global Robot Expo (GR-EX), celebrarán en mayo de 2019 la cuarta edición de su evento principal. GR-EX se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional en el sector de la robótica e innovaciones tecnológicas, centrándose en las áreas más profesionales de la tecnología: industria, robótica de servicio profesional, logística, inteligencia artificial y el sector aeroespacial.

La inscripción al evento se puede realizar mediante este enlace.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-robotica-inteligencia-artificial-y-vision-artificial-para-pymes-54843258663

