AUARA y Ahorramas llevan 730.000 litros de agua potable a Kenia

El proyecto se inició en junio de 2018 con la colaboración de la Fundación Kirira y ha permitido construir dos tanques de agua en las escuelas de Thakara y Tangulbei AUARA, la marca de agua solidaria que destina el 100% de sus dividendos a llevar agua potable a poblaciones de países en desarrollo que carecen de ella, y la cadena de supermercados Ahorramas han facilitado el acceso a agua potable a 1.000 niños de las regiones de Thakara y Tangulbei, en Kenia, en un proyecto que se inició el pasado mes de junio y en el que también ha colaborado la Fundación Kirira

El objetivo era dotar de dos tanques de almacenamiento de agua de lluvia con capacidad de 1.000 litros a las escuelas de ambas poblaciones, que cuentan con un alumnado muy joven y una situación de pobreza extrema. Además, en caso de sequía se proveerá de un camión cisterna para garantizar el acceso a agua potable de estos niños. Gracias a esta iniciativa se calcula que se llevarán 730.000 litros de agua potable al año a estas dos escuelas.

Para hacer realidad el proyecto, Ahorramas ha comercializado agua AUARA a través de su red de establecimientos de Madrid y Castilla-La Mancha desde el pasado mes de junio hasta diciembre. "Queremos dar las gracias a los miles de clientes que han comprado agua AUARA en nuestras tiendas y han contribuido a poder llevar agua potable a estos 1.000 niños. Entre todos hemos hecho posible que vuelvan a la escuela, porque la falta de agua y de saneamiento es una de las causas de absentismo escolar en países en vías de desarrollo", ha apuntado Fernando Romero, director de Marketing de Ahorramas.

El acceso a agua potable y saneamiento en condiciones adecuadas de salubridad representa para los niños una oportunidad de futuro, al reducir su mortalidad y permitirles mantener su escolarización y mejorar su rendimiento académico, lo que favorece su independencia el día de mañana.

El 50% de los países en desarrollo no tienen acceso a agua potable y los niños pierden muchos días de colegio por enfermedades relacionadas con el agua o por no poder llevar agua de sus casas. Hasta la fecha, estas dos escuelas de Thakara y Tangulbei no disponían de agua potable con lo que a partir de ahora se mejorará la salud de los niños y su rendimiento académico, además de reducirse el absentismo escolar.

Antonio Espinosa, CEO y cofundador de AUARA, ha destacado el importante cambio de vida que estos dos tanques de agua potable representan para los niños de estas dos comunidades de Kenia: "La colaboración con Ahorramas es un ejemplo de como las alianzas entre empresas y tercer sector son claves para afrontar los retos globales y contribuir al desarrollo sostenible. En este proyecto los consumidores también han jugado un papel fundamental, y gracias a su confianza en AUARA, 1.000 niños en Kenia van a disponer de un futuro mejor".

El proyecto de AUARA y Ahorramas es uno de los 37 proyectos que la empresa social ha desarrollo desde su fundación, en 2016, y que han beneficiado directamente a más de 22.000 personas en 12 países de África, Asia y América Central.