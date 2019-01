ASPY conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos en pleno proceso de digitalización Comunicae

lunes, 28 de enero de 2019, 16:42 h (CET) Un año más, y con este ya van 13, el 28 de enero se celebra el "Día Internacional de la LOPD". Se conmemora el Día de la Protección de Datos en Europa, tras la firma del Convenio 108, pieza clave de la Protección de Datos Personales en el continente europeo. También se celebra a nivel mundial en multitud de países bajo el nombre de "Data Privacity Day" El objetivo de la celebración es concienciar acerca de la importancia del tratamiento de los datos personales y de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), además de promover el conocimiento sobre cuáles son los derechos y responsabilidades en materia de Protección de Datos.

ASPY, como entidad que engloba prevención, salud y formación, es muy consciente de la envergadura del reto y sigue, con paso firme, el proceso de transformación digital que inició hace dos años y que supuso un reconocimiento importante, el premio ComputerWorld a la innovación en servicios del 2018.

ASPY Prevención se encuentra en un proceso imparable de transformación que conjuga agilidad y seguridad, y que permite compartir y aumentar colectivamente el conocimiento, a la vez que preserva la privacidad de los datos sensibles.

En este viaje de la transformación digital son protagonistas todos los empleados de la empresa, a los que se está formando específicamente en protección de datos, con contenidos específicos según el perfil administrativo, técnico o sanitario.

Un buen ejemplo de esto es el último proyecto de la compañía, el lanzamiento de la nueva Área de Cliente ASPY, un espacio intuitivo, sencillo, práctico y seguro para la gestión de la salud y seguridad de sus empresas clientes.

Se trata de una apuesta por la creación de soluciones rápidas y seguras ante las nuevas realidades. Innovación constante aplicada a la prevención, la salud y la formación.

El Convenio 108 está en vigor en 53 países, y garantiza que los datos sean almacenados y procesados legalmente con un fin específico, que no se reserven más tiempo del requerido y recoge el derecho a acceder, rectificar o eliminar dichos datos. El texto de referencia, prohíbe expresamente el tratamiento de datos “sensibles”, relativos al origen racial, opiniones políticas, salud, religión, vida sexual y condenas penales.

Desde que, en el año 2006 el Consejo de Europa proclamó el 28 de enero como Día Europeo de la Protección de Datos, la fecha ha ido adquiriendo mayor importancia, en un mundo cada vez más digitalizado e interconectado y donde no para de crecer el volumen de información personal que se facilita y se comparte.

En un contexto de crecientes exigencias normativas, cada año nuevos países solicitan la adhesión al Convenio. De esta manera se trata de dar respuesta a las nuevas necesidades, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.

