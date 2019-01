Tot-Net nombra a Marta Royo nueva directora de RRHH Comunicae

lunes, 28 de enero de 2019, 11:11 h (CET) Marta Royo es licenciada en Ciencias del Trabajo y técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales Tot-Net, una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, ha nombrado recientemente a Marta Royo como nueva directora de Recursos Humanos. Licenciada en Ciencias del Trabajo y técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales, Royo aporta más de 10 años de experiencia en el sector de la industria química.

"Es un gran reto en mi carrera profesional gestionar el liderazgo directo de equipos en una empresa de servicios", afirma Royo, que dirige el Departamento de RRHH de la compañía formado por 7 personas, la mayoría de las cuales realiza tareas de administración de personal. "Uno de los objetivos principales será potenciar el área de desarrollo de personas, trabajar de forma más innovadora herramientas cómo el plan de acogida, políticas de atracción y detección de talento, y conseguir de esta manera ser más proactivos. Lo más difícil no es captar talento, sino retenerlo".

El proceso de reclutamiento de un candidato para un puesto dentro de la organización, se estructura en diversas fases. "Primero de todo se detecta la necesidad, se hace llegar al departamento de RRHH, que gestiona la selección del aspirante", asegura la nueva directora de Recursos Humanos, que admite que "independientemente del puesto de trabajo, de la actitud o aptitud del candidato, lo más importante es el valor de las personas, y la responsabilidad hacia el trabajo y los compañeros".

Tot-Net, dispone de un departamento específico dedicado a la Atención al trabajador, que está integrado en el área de RRHH, donde se reciben reclamaciones, observaciones, sugerencias o atención. "Uno de los grandes retos de nuestro departamento es generar compromiso y sentido de pertenencia entre los 800 trabajadores que conforman la empresa. La base de Tot-Net son las personas y tenemos muy claro el concepto de cliente interno, y es por ello que hemos de trabajar al servicio del trabajador y ayudarnos mutuamente en nuestras necesidades empresa-trabajador", señala Royo, cuyo departamento ya trabaja en futuros canales de comunicación, como un boletín informativo interno, "para que los trabajadores puedan tener conocimiento de cómo funciona la compañía, trabajar en la mejora continua del clima laboral y conseguir una comunicación mucho más directa y clara".

Las compañías no son ajenas a los desafíos impuestos por la era digital. Para ello, el uso de estas nuevas tecnologías y la puesta en marcha de sistemas y herramientas de soporte a la gestión de RRHH son imprescindibles. "En Tot-Net estamos valorando implantar un nuevo sistema informático que nos ayude a gestionar la diversificación que tenemos en el territorio y las incidencias que generan 800 trabajadores, y también el desarrollo de una aplicación móvil", concluye la nueva directora del departamento.

Sobre Tot-Net

Tot-Net es una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, con una experiencia de más de 50 años. En Tot-Net se trabaja con el convencimiento de la importancia de su labor. Unas instalaciones limpias y cuidadas son una exigencia colectiva, un factor que influye positivamente en las personas y, en muchos casos, una exigencia sanitaria. Un servicio profesional de limpieza, además de aportar bienestar, contribuye al mantenimiento y conservación de las instalaciones y los bienes de equipo. La imagen de los clientes de Tot-Net es la imagen de Tot Net.

