Lacort Medical anuncia el Congreso Internacional en Oncología, Radioterapia e Investigación

Congreso Oncología, Radioterapia e Investigación, febrero 15-16, 2019 - Hotel Catalonia Santo Domingo, República Dominicana Próximamente se llevará a cabo en la Ciudad de Santo Domingo el “Congreso Oncología, Radioterapia e Investigación” Incart - Lacort Medical, el cual concentrará los últimos avances en Oncología, Radioterapia e Investigación, haciendo énfasis en diversos módulos destinados a tópicos en cáncer, incluyendo cáncer gastrointestinal, cáncer de mama, cáncer ginecológico, cáncer de pulmón, cáncer hematológico y temas en investigación, inmunoterapia, radioterapia, y terapia de protón.

El cáncer se ha convertido en un gran problema global, por lo cual la comunidad médica requiere de educación continua en los últimos avances en la materia.

Esta actividad académica es avalada por las Sociedades Médicas más importantes de la región, y con el soporte de prestigiosas organizaciones internacionales, y expertos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

El Comité Científico del Congreso está Presidido por el Dr. Giovanni Báez, Director Médico del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares INCART.

El comité es liderado por el Dr. Adrián Puello, Director de Investigación y Gestión del Conocimiento INCART, y compuesto por expertos en distintas especialidades y patologías.

En lo que sin duda será una de las iniciativas integrales más importante dentro de la región en la ayuda a combatir el cáncer, el Congreso tiene el honor de contar con la presencia del Ministro de Salud Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, del Lic. Chanel Rosa Chupany Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, la Dra. Mirna Font-Frías Directora del Servicio Regional de Salud Metropolitano, Dra. Alma Morales Organización Panamericana de la Salud OPS, y delegados de la Embajada de Francia, y de la Embajada de Suiza.

El INCART Instituto Nacional del Cáncer, Rep. Dominicana, en conjunto con Lacort Medical, ha convocado al Congreso en Oncología, Radioterapia e Investigación, a destacados expertos internacionales de Europa, EE.UU, y Latinoamérica.

Memorial Healthcare System, EEUU. Dr. Luis Raez, Jefe de Hematología / Oncología. Director médico del Memorial Cancer Institute.

Memorial Healthcare System, EEUU Dr. Ignacio Castellon, Radio - Oncólogo.

SAH Global, Mr Feroz Agad is the Founder, Chairman, and Chief Executive Officer of SAH Global & SAH Care, Proton Therapy.

Innovative Cancer Institute, Dra. Beatriz Amendola Radio - Oncólogo.

Oncosalud, Lima Peru. Dr. Henry Gómez, destacado Oncólogo, Oncosalud/Auna

Instituto de enfermedades neoplásicas, Lima, Perú

Oncosalud Dr. Gustavo Sarria, Director general de Radioterapia y Medicina Nuclear.. Médico Radio-Oncólogo, Instituto de enfermedades neoplásicas. Auna/Oncosalud Lima, Perú.

Moffitt, EE.UU. Jefe de sección de mamas en el Departamento de Oncología radiológica del centro oncológico de Moffitt.

Médica Sur, Mexico, la Dra. Adela Poitevin, destacada Médico Radio-Oncólogo.

Jefa de la Unidad de Radioterapia de Médica Sur.

Instituto Nacional de Cancerología, Mexico. Dr. Luis Alonso Herrera Montalvo, Director de Investigación del INCAN.

Instituto Nacional de Cancerología, Dr. Enrique Bargalló, Presidente de la Asociación Mexicana de Mastología y Director del Departamento de Cáncer de mama del INCan de México.

Instituto Nacional de Cancerología de México.Dr. David Cantú de León, Médico Investigador. Subdirector de Investigación Clínica. Instituto Nacional de Cancerología de México.



Universidad de Burdeos, Francia. Dr. Nicolas Thurin Asesor científico en la Plataforma de Investigación en Farmacoepidemiología de la Universidad de Burdeos, Bordeaux PharmacoEpi.

Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM), Dinamarca. Prof. Taulant Muka Inmunólogo - Investigador

Con esta iniciativa un notable número de especialistas y asistentes se enriquecerán y tendrán la oportunidad de intercambiar conocimientos con expertos regionales e internacionales en un entorno multidisciplinario en pro a la lucha contra el cáncer en la región.

