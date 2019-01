Cinco finalistas optan al premio 'Startup del año' en 4 Years From Now de MWC19 Startups de España, Francia, Israel y los Estados Unidos, seleccionadas para la final de los Premios 4 Years From Now (4YFN) 2019 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 27 de enero de 2019, 09:03 h (CET) Los Premios 4YFN vuelven a MWC19 un año más para celebrar las startups más innovadoras y visionarias de todo el mundo. Un total de cinco finalistas han sido seleccionados después de un intenso proceso de selección en el que han participado más de 200 compañías. Los finalistas tendrán la oportunidad de ganar el prestigioso galardón ‘4YFN Startup of the Year’ y premios por un valor de 300.000€ durante una ceremonia especial que tendrá lugar el 27 de febrero en el escenario Banc Sabadell, durante el 4YFN en MWC19.

"Hemos creado unos premios que van más allá del reconocimiento momentáneo. No solo buscamos la startup más innovadora o visionaria; también buscamos generar oportunidades para que los emprendedores establezcan contactos con inversores y pongan sus proyectos frente a una audiencia en vivo y un grupo de expertos, que juzgarán y darán consejos ", ha comentado Pere Duran, Event Series Director de 4YFN.

Los cinco finalistas presentarán sus ideas de negocio en el escenario principal frente a un panel de jueces expertos y una audiencia de más de 450 personas. Cada compañía tendrá cinco minutos para presentar su idea antes de ser preguntado durante dos minutos por el jurado. Únicamente una compañía podrá será coronada como ‘4YFN Startup of the Year 2019’.

La startup ganadora recibirá una serie de beneficios centrados en ayudarla a seguir creciendo y desarrollándose, que incluyen:

- Valor total del premio de 300.000€, incluyendo:

- Un espacio de exposición gratuito en 4YFN Barcelona, 4YFN Shanghai o 4YFN Los Ángeles

- Servicios de soporte de oficina y negocio por parte de la incubadora MediaTIC durante tres meses, para tres miembros del equipo

- Acceso de por vida a FindThatLead.com para ayudar a encontrar nuevos clientes e inversores

- Una invitación a Las Vegas para participar en AWS re: Invent 2019

Además, a lo largo de 4YFN, los cinco finalistas tendrán su propia área de exhibición dentro de 4YFN19, donde podrán estar en contacto directo con inversores y representantes del ecosistema global de startups.

Las cinco startups finalistas Las cinco startups internacionales que han sido seleccionadas para participar en la fase final de los ‘4YFN Startup of the Year 2019’ son:

Carfit (Francia): la tecnología Carfit está basada en Inteligencia Artificial y permite leer las vibraciones de los automóviles para respaldar y facilitar el mantenimiento. NanoLock Security (Israel): la tecnología de NanoLock Security proporciona una solución de administración y seguridad, a un coste muy competitivo, para mitigar los ataques maliciosos que van desde el ransomware a la manipulación de códigos almacenados e información de configuración. Scoot Networks (España): Scoot es una aplicación que proporciona vehículos eléctricos compartidos bajo demanda. La compañía posee diferentes tipos de vehículos, incluyendo bicicletas y motocicletas. Factorial (España): la tecnología de Factorial automatiza tareas de recursos humanos, reduce los errores, obtiene información global de la organización, y la hace visible a través del análisis de datos. 3DLOOK (Estados Unidos): 3DLOOK utiliza nuevas tecnologías, deep learning y visión y escaneo 3D para transformar la industria textil. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 75% de los comercios online europeos desconoce la nueva normativa de pagos digitales La SCA reducirá las tasas de fraude y ofrecerá más seguridad a los clientes Un juego online identifica los sesgos discriminatorios en las empresas 'Game of Diversity' ha sido jugado ya por cientos de personas Cómo debe ser un formulario de contacto Debemos cuidar y comprobar que nuestro formulario de contacto funcione de un modo correcto Amazon representa el 7,5% de las ventas online en España, por delante del Corte Inglés o Zara Dos de cada tres internautas utilizan marketplaces para informarse en sus compras online Las Smart TVs lideran las búsquedas online en España en 2018 Los smartphone siguen ocupando los primeros puestos, posicionándose en segundo lugar