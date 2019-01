Treyder Informática saca al mercado la nueva gamma de Software Treyder Comunicae

viernes, 25 de enero de 2019, 14:42 h (CET) Treyder informática lanza una nueva gama de productos enfocados a la pequeña y mediana empresa que ahora se extiende a nuevos sectores. Disponen de dos versiones, una gratuita limitada en ciertas funciones y la versión completa que puedes acceder mediante suscripción, que además incluye un completo soporte Nueva gama de Software Treyder

Disponen de dos versiones, una gratuita limitada en ciertas funciones y la versión completa que puedes acceder mediante suscripción, que además incluye un completo soporte.

Facturación y almacén

Las aplicaciones de Treyder tienen como base treyFACT SQL; una completa Gestión comercial, que incluye CRM y todo el ciclo habitual de ventas / compras.

Sobre esta base se pueden añadir nuevos módulos; SAT, GMAO, TALLERES, OBRAS o ALQUILERES que explicamos a continuación:

Servicios técnicos

Las empresas de asistencia técnica dispondrán de treySAT SQL, destinada a servicios técnicos de todo tipo.

treySAT incluye un potente módulo para la gestión de avisos y ordenes de trabajo destinado a múltiples negocios, como pueden ser servicios técnicos de informática, telefonía, electrodomésticos, equipos industriales, etc.

Mantenimiento de equipos e instalaciones

Si además de reparaciones, se necesita gestionar mantenimientos de equipos e instalaciones en general, se tiene muy fácil con treyGMAO SQL, pensado para empresas de múltiples sectores como pueden ser contra incendios, alarmas, puertas automáticas, calefacción, frio, ascensores, maquinaria pesada, etc., en definitiva, para cualquier empresa que requiera mantenimientos periódicos.

Gestión de proyectos

Si se necesita gestionar proyectos de larga duración, aconsejamos treyOBRAS SQL, ideal para múltiples sectores como; construcción, instalaciones de seguridad, instalaciones de calor y frio, etc.

Incluye un control de gastos mediante partes de trabajo, anotando horas trabajadas, materiales, desplazamientos y otros gastos.

Talleres

Para talleres del sector del automóvil se cuenta con treyTALLER SQL, que además incluye un control tiempos de trabajo.

Gestión de alquileres

Por último, disponemos de treyALQUILER SQL pensada para la gestión de alquileres de todo tipo, como pueden ser equipos, maquinaría, vehículos, etc. además de gestionar sus contratos, presupuestos y reservas.

App para móviles y tabletas

Todas las aplicaciones disponen de una APP para smartphone o tablet Android que conecta directamente con la base de datos. Pensada para sus técnicos de calle y comerciales.

Treyder Informática es una empresa afianzada en el mercado con más de 20 años de experiencia en software de gestión y cuenta con miles usuarios que usan cada día sus aplicaciones.

